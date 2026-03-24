紐時：五角大廈考慮調「3000空降兵」　支援對伊朗戰事

▲圖為美國五角大廈。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

紐約時報引述國防官員說法指出，美國五角大廈考慮向伊朗部署空降部隊，派陸軍第82空降師（82nd Airborne Division）的作戰旅及部分師部幕僚，支援美軍對伊朗的軍事行動。這支約3000人的即時反應部隊具備在18小時內部署至全球任何地點的能力，可能用於奪取伊朗最大石油出口樞紐哈爾克島。

官員把軍方的行動描述為審慎的規劃，並指五角大廈或美國中央司令部（CENTCOM）尚未下達任何指令；中央司令部對此拒絕評論。另個選項是，若總統川普授權奪島，由正前往中東地區的第31陸戰隊遠征部隊（31st Marine Expeditionary Unit）發起進攻，人數約2500人。

前美軍指揮官分析，由於哈爾克島機場在先前美軍轟炸行動中受損，可能會先派出海軍陸戰隊戰鬥工兵，快速修復機場和其他基礎設施，一旦機場修復完成，空軍就可以開始透過C-130運輸機運送物資和補給，必要時也包括部隊。

現任與前任官員表示，使用傘兵的好處是可在一夜之間抵達，但缺點是他們不帶任何重型裝備，若伊朗軍隊發動反擊，這將無法提供足夠保護。陸戰隊在持續作戰能力上不如第82空降師部隊，後者可能在初期攻島後接替陸戰隊。

這支即時反應部隊近年曾多次緊急部署，包括巴格達使館遇襲後2020年1月前往中東、2021年8月阿富汗撤僑，以及2022年支援烏克蘭行動的東歐部署任務。