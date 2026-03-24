水的宇宙冒險開跑！　南瀛天文館兒童節連假推親子星際探索

▲南瀛天文館推出兒童節連假活動，打造親子星際探索樂園。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

兒童節連假不只放假，更能來場「宇宙級冒險」，台南南瀛天文館將於4月3日至6日推出「星際探索隊集合！」系列活動，以「水」為主軸，串聯星象劇場、科學體驗與親子互動遊戲，打造一座寓教於樂的星際探索樂園。

活動期間，12歲以下兒童可免費參觀天文展示館與星象劇場，預料將吸引大批親子族群前往體驗。

台南市長黃偉哲表示，兒童節是重要的國際節日，市府持續透過多元活動營造友善親子環境，此次天文館以「水」作為串聯地球與宇宙的核心概念，不僅具有教育意義，也兼具趣味性。其中星象劇場推出全新影片《H2O─水的星際旅行》，從生命關鍵元素出發，帶領觀眾認識水在宇宙中的角色與地球環境的關聯。

除了觀賞影片，現場也安排水火箭發射體驗，讓孩子透過親手操作理解推進原理，把抽象的科學知識變成看得見、玩得到的過程。當水成為推進的力量，也像是一種隱喻——從地面出發，帶著好奇心，飛向更遠的宇宙。

文化局長黃雅玲指出，此次活動設計動靜皆宜，館內設置「太空氣墊基地」、「星系泡泡」、「童玩星球」等互動區，民眾憑當日有價票即可參與；另結合打卡贈禮與滿額抽獎，提升參與樂趣。館外則規劃「七星美食補給站」，集結多元餐飲攤位，讓遊客在探索之餘也能補充能量，延伸完整的節慶體驗。

南瀛天文館補充，4月4日晚間將加碼夜間觀測活動，由專業人員導覽，帶領民眾觀賞獵戶座與木星，並搭配天文講座「天空上的小矮人」，介紹矮行星與矮星系等主題，讓觀星不只是仰望，更是一場知識的延伸。

從白天的互動體驗，到夜晚的星空觀測，這場以「水」為起點的宇宙旅程，不只是給孩子的遊戲場，更像是一扇門——讓人重新看見世界，也看見自己在宇宙中的位置。

