恐怖街頭！高雄12天4起「大車奪命」4人慘死　最年輕僅25歲

▲高雄市3月份大車奪命事故 。（AI協作圖／記者吳奕靖製作，經編輯審核）

記者吳奕靖／高雄報導

《東森新媒體ETtoday》在22日獨家披露高雄美術館特區一處建案施工車輛日前誇張違規，混凝車不但直接逆向切進來車道，還疑似沒打方向燈，差點撞上對向來車，畫面曝光後讓不少用路人看了直冒冷汗。當時報導當中已經提醒大車肇事情況嚴重，沒想到23日又發生大車肇事釀成一死，這已經是12天來的第四起死亡車禍。

3月12日至23日，高雄市區就接連發生4起大車撞機車的重大死亡車禍，總共造成3男1女喪命。第一起發生在3月12日清晨4時40分，小港區漢民路與沿海路口，25歲陳姓男子騎機車行經路口，疑似闖紅燈，當場遭54歲王姓男子駕駛的大貨車攔腰撞上，機車幾乎撞到扭曲變形，人也當場滾進車頭下方，送醫後仍宣告不治，這也是4起死亡車禍當中，年紀最輕的一名死者。

▲發生在大寮河堤路砂石車肇事現場。（圖／記者許宥孺翻攝）

接著到了3月18日，高雄更在短短一天內連爆2起曳引車奪命事故。先是中午12時許，仁武區水管路與澄觀路口，55歲陳姓男子駕駛營業貨運曳引車，沿水管路行駛時準備切入外側慢車道右轉，疑似未注意前方車況，直接追撞前方52歲曾姓女騎士，女騎士連人帶車被捲進車底，救出時已無呼吸心跳，送醫後仍回天乏術。

更可怕的是，仁武才剛出事不到4個半小時，大寮區河堤路與會營街口下午4時許又傳死亡車禍。49歲胡姓男子駕駛槽車沿河堤路由南往北行駛時，擦撞46歲鍾姓機車騎士，鍾男人車當場捲進車底，慘遭輾斃。

第四起則發生在3月23日下午3時13分，地點同樣在大寮一帶。49歲吳姓男子騎機車沿河堤路南往北行駛時，不明原因偏向對向車道，當時36歲陳姓男子駕駛砂石車迎面而來，雙方當場撞上，吳男人車倒地後慘遭輾斃。

相關新聞閱讀

直擊！美術館工地混凝車逆向畫面曝 高雄3月大車事故奪4命