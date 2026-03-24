苗博雅：反核不是因為民進黨反核　能確保核安新式核能是一個選項

▲苗博雅。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德日前宣布，政府已依法啟動重啟核二、核三程序，引起各界議論。對此，北市議員苗博雅今（24日）表示，反核不是因為民進黨反核，是因為核安有疑慮，核廢沒解答。如果未來科技進步，能確保核安無虞，能解決核廢儲存，新式核能可以是一個選項。她也強調，時代會改變，但「留下更好的台灣給下一代」的信念，不會因為政黨立場而改變，以上是自己向來一貫的個人立場。

苗博雅表示，反核不是因為民進黨反核，是因為核安有疑慮，核廢沒解答。如果未來科技進步，能確保核安無虞，能解決核廢儲存，新式核能可以是一個選項。如果核安有疑，核廢無解，台灣就沒有老舊核電延役的條件。

苗博雅認為，核安檢驗，核廢料的處理，必須通過最嚴格的科學標準審視。一切的科學報告必須公開透明，接受社會各界檢驗。能源選項，應該務實理性辯證，基於事實與證據，考量風險和成本。

苗博雅表示，政府若要推動核能發電，如果是產業用電缺口，要提出具體數據；如果是國家安全需求，要說明具體原因。

苗博雅強調，台灣安全和世代正義，是自己的核心價值，包括能源在內的任何議題，都必須符合國家安全及照顧下一代的原則，有人說時代會改變，但「留下更好的台灣給下一代」的信念，不會因為政黨立場而改變。以上是自己向來一貫的個人立場。謝謝長久一起努力的夥伴們！