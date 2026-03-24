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涉舔乳女書記官、性騷女法官　士院前庭長蔡明宏加重改判3年10月

▲▼士林地院前庭長蔡明宏涉嫌性騷案，二審高等法院開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲士林地院前庭長蔡明宏涉嫌性騷案，高等法院二審再判刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

士林地院前庭長蔡明宏爆出對女法官性騷擾、對女書記官舔乳案件，被提起公訴，一審將他判刑2年2月。案件上訴第二審，雖然蔡明宏不斷否認犯罪，高等法院經過1年多的審理後今（24日）宣判，仍認定蔡明宏有罪，且認為他犯後態度不佳，又具法官身分，因此加重改判刑3年10月。可上訴。

司法院內網「法官論壇」2023年6月間出現一篇署名「妳不孤單」的貼文，指稱2022年11月15日中午，蔡明宏假藉關心工作，開車載著剛分發不久的年輕女法官至陽明山用餐。但蔡明宏下山時刻意選擇不同路線，疑似將車輛開進「中湖戰備道」旁的窄巷內，藉故停車，對女法官進行「不只一輪的噁心騷擾行為」、「噁心就是噁心，沒什麼好說的」。女法官最後請求士林地院、司法院重視本案，切勿輕輕放下。

文章出爐後引爆法界，蔡明宏被緊急調動職務，並送法官評鑑委員會個案評議，最後法評會決議送職務法庭議處，並建議撤職。此外，士林地檢署也進行偵辦，查出蔡明宏曾在2007年間帶一名女書記官上陽明山，並環抱、頭部貼女方胸部吸吮；女書記官制止，蔡男竟說「再5分鐘就好」，女書記官衣衫不整逃下車，但在蔡男怒視下又上車，由蔡男開車送回家。因此檢方對蔡男2007年猥褻女書記官、2022年性騷女法官的兩次行為，提起公訴。

一審台北地方法院審理後，認定蔡明宏共犯下2罪，其中頭部貼女書記官胸部吸吮部分判處有期徒刑1年6月，性騷擾女法官部分則判刑1年，定應執行有期徒刑2年2月。案件上訴第二審。

二審採不公開審理，蔡明宏在庭上仍維持一貫態度，「嚴正聲明絕無對告訴人為任何猥褻行為」。他認為一審法院置之不理對他有利的證據，卻採信存在重大瑕疵的告訴人指訴，判決他有罪，他認為一審判決背離事實、顯失公平，所以深感不服。

而遭蔡明宏狼爪的不僅這2名被害人，司法院在調查過程中發現，2004年到2010年間，士林地院內還有3名女性工作人員出面指認遭到蔡明宏性騷擾，這部分已經移送監察院調查，另外檢方也分案進行偵辦中。

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