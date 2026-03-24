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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「考古出海」赴埃及古孟菲斯城　發現2500年前古埃及法老神廟遺跡

▲埃及孟菲斯遺址考古發掘圖。（圖／翻攝微博）

▲埃及孟菲斯遺址考古發掘圖。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

中埃聯合考古隊近日在埃及吉薩省拉希納村（古孟菲斯城所在地）取得重大發現，確認一處距今約2500年的古埃及第二十六王朝法老阿普里斯神廟遺跡。此項成果被認為有助深化對孟菲斯古城核心區與宗教建築佈局的認識，反映出大陸考古技術在國內已臻成熟後，出海參與國際合作的進展。

《環球網》報導，埃及旅遊和文物部近日宣佈，中埃聯合考古隊在該遺址取得重大考古發現，發現了一處屬於古埃及第二十六王朝法老阿普里斯（公元前664－公元前525年）的神廟建築遺跡。

▲考古人員清理在遺址內發現的獅身人面像。（圖／翻攝微博）

▲考古人員清理在遺址內發現的獅身人面像。（圖／翻攝微博）

公開資訊顯示，孟菲斯古城約建於公元前3100年，是古埃及古王國時期都城，其遺址已於1979年列入聯合國教科文組織世界遺產名錄。

大陸考古隊由北京大學考古文博學院、山東省文物考古研究院與埃及最高文物委員會成員共同組成，考古地點鎖定孟菲斯古城核心區。擔任領隊的北京大學考古文博學院教授張海表示，團隊將考古重點由北部宮殿遺址轉向南部區域，認為都城應包含重要宗教設施。

考古過程中，團隊透過系統調查與地球物理探測，發現保存較完整的大型石灰石建築結構。對此，山東省文物考古研究院研究人員徐深指出，現場出土包括5尊獅身人面像、刻有主神卜塔名稱的石塊，以及刻有法老阿普里斯名字的石碑，成為判定遺址性質的重要依據。

▲中埃考古人員清理現場。（圖／翻攝微博）

▲中埃考古人員清理現場。（圖／翻攝微博）

結合陶器、玻璃器與錢幣等出土文物，考古人員判定該遺址主體屬於第二十六王朝時期，同時，遺址呈現多層堆疊結構，上層為羅馬時期改建基礎，下層則推測為原始神廟建築，此外，探地雷達還顯示，地下可能仍存在更大規模建築群。

張海強調，此次考古工作運用包括高精度3D掃描設備「文保一號」等技術，並結合「調查、勘探、發掘」的整體方法，計畫於4月重返現場展開新一輪發掘。

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