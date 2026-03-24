彰化嬤遭3惡犬撕咬全身200處傷口　警鎖定10隻「嫌犯」全鄉搜捕

▲彰化埤頭鄉阿嬤遭3狗咬傷。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣埤頭鄉一名76歲的陳姓阿嬤，日前在田間遭到3隻惡犬圍攻，全身被咬出200多處傷口，傷勢嚴重，至今已經歷了4次清創手術，仍在與傷痛搏鬥。由於惡犬行兇後逃逸無蹤，警方已發出「惡狗追緝令」，全力追查逞凶犬隻下落，而疑似為飼主的養雞場業者，雖然矢口否認，但因涉過失傷害罪嫌，已遭警方函送法辦。

▲阿嬤被狗撕咬仍在醫院清創治療。（圖／彰化醫院提供）

這起事件發生後，阿嬤的慘況震驚地方，警方不敢大意，立刻展開調查。為了找出這3隻咬人的惡犬，警方深入田間查訪，並結合路口與家戶的監視器畫面，目前已經鎖定近10隻「可疑惡犬」，其中大部分是流浪狗，少部分則疑似有人飼養。不過由於民眾指認時大多只能說「可能是那隻」，形容相當模糊，警方只能透過監視器逐一比對，逐步縮小範圍，試圖還原事發經過。

▲阿嬤遭狗撕咬忍痛牽單車返家求救。（圖／議員吳錦潭提供）

當地村長更透露，這3隻咬人的惡犬在案發後疑似被刻意藏匿，這幾天已經消失無蹤，讓附近居民人心惶惶。而根據附近村民的指認，這3隻惡犬平時就在一處養雞場附近出沒，且對飼主相當友善、不會追咬，因此懷疑就是養雞場飼養的犬隻。

▲年輕人深夜經過也遭狗追咬。（圖／議員吳錦潭提供）

警方在追查過程中，也從經常穿梭鄉間小路的郵差口中獲得許多寶貴資訊，協助釐清哪些犬隻有追人或咬人的習慣。目前，遭咬傷的年輕人和阿嬤的家屬都已經完成筆錄，並對疑似飼主提告過失傷害。儘管養雞場業者到案後始終否認，但由於村民指證歷歷，警方已在蒐證後，將業者依過失傷害罪嫌函送法辦。