挨柯文哲批行為像納粹　劉世芳反嗆偏頗：對陸配秉持台灣人的善良

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨立委李貞秀身分爭議未解，內政部長劉世芳拒接受李質詢，被民眾黨創黨主席柯文哲批評行為像納粹。對此，劉世芳今（24日）表示，2023年針對全台灣包括中國大陸配偶在內的新住民所做的服務，92.1% 以上的人都覺得移民署的照顧持正向肯定；不管是陸偶或任何地方的新住民，內政部一向秉持著台灣人應該有的正向跟善良，在規定上面給予協助，所以她覺得柯文哲這樣的說法非常偏頗。

▲內政部長劉世芳。（資料照／記者李毓康攝）

劉世芳24日赴立法院列席行政院長卓榮泰施政總質詢，並於會前受訪。對於被柯文哲批評行為像納粹，劉世芳說，「有關柯主席的說法，我一直不以為然喔」。內政部在2023年針對全台灣，包括中國大陸配偶在內的新住民所做的服務，包括教育、語言、文化、基礎訓練、醫療，以及各項文化融合，感受到92.1% 以上的人都覺得移民署的照顧持正向肯定，這些都有官方個數據可提供說明。

劉世芳表示，她一再重申，包括照顧從中國大陸來的，不管是配偶或者任何地方的新住民，內政部一向秉持著台灣人應該有的正向跟善良，在規定上面給予協助，所以她覺得柯主席這樣的說法非常偏頗。

另外，李貞秀昨開直播稱要「代替月亮懲罰」劉世芳。劉世芳說，她沒有看到這樣的說法，不過她一再重申，前立委李慶安、李明星根據《國籍法》20 條，如果有雙重國籍，就應該在到職前一天，提出申請放棄其他國國籍的證明文件，從頭到尾，內政部主管《國籍法》的立場從來沒有改變過。