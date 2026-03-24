美國跨黨派議員紀念台灣民選總統30年　中國對台挑釁必須保護民主

▲美國跨黨派參議員共同提出決議案，紀念台灣民選總統30週年，並再次承諾支持由《台灣關係法》及「六項保證」所確立的美國對台政策。（圖／Tammy Duckworth網站）



記者陶本和／台北報導

3月23日，是台灣民選總統30週年。對此，美國民主黨參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）、共和黨參議員柯蒂斯（John Curtis）及民主黨凱恩（Tim Kaine），率領跨黨派議員共同提出決議案，以紀念台灣首次總統大選30週年，再次承諾支持由《台灣關係法》及「六項保證」所確立的美國對台政策。

達克沃斯表示，30年來，民主協助了好友台灣蓬勃發展，至關重要的是，他們要發出強而有力的跨黨派訊息，表明他們會長久地與台灣同在。他表示，當台灣在面對來自中華人民共和國不斷升級的威脅、努力加強其民主制度時，他很自豪能領導這項跨黨派行動，認可這座島嶼具有歷史意義的週年紀念。

達克沃斯說，美國將繼續支持台灣的繁榮，將反對來自中華人民共和國任何可能危害民主盟友、或危害全球經濟健全與穩定的單方面侵略。

柯蒂斯則表示，他曾在戒嚴時期居住在台灣，親眼見證了一個努力追求更多自由的社會，在過去30年中，台灣對民主選舉的擁抱，使其轉變為世界上最具活力、繁榮且創新的社會之一，成功有力地證明了自由的力量、法治，以及自治制度持久的承諾。他認為，台灣的歷程提醒大家，民主若得到培育與捍衛，能為世世代代提供自由與機會。

凱恩表示，他很自豪能與同僚共同提出這項跨黨派決議案，以紀念台灣民主總統大選30週年，隨著中國繼續對台採取挑釁行動，必須重新承諾保護台灣的民主體制。

除了達克沃斯、柯蒂斯及凱恩外，這項跨黨派決議案的共同提案人，還包括美國參議員皮特·里基茨（Pete Ricketts，共和黨－內布拉斯加州）、傑夫·默克利（Jeff Merkley，民主黨－奧勒岡州）、瑞克·史考特（Rick Scott，共和黨－佛羅里達州）、克里斯·范荷倫（Chris Van Hollen，民主黨－馬里蘭州）、泰德·克魯茲（Ted Cruz，共和黨－德州）、傑基·羅森（Jacky Rosen，民主黨－內華達州）、麥克·班尼（Michael Bennet，民主黨－科羅拉多州）及約翰·費特曼（John Fetterman，民主黨－賓州）。