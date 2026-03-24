別只看油價！　伊朗戰爭悄掐「全球3大命脈」

▲若荷莫茲海峽持續受阻，全球工業生產與糧食價格恐面臨全面崩潰。（圖／視覺中國）



記者張方瑀／綜合報導

隨著伊朗戰爭持續延燒，全球焦點多集中在石油供應中斷對能源市場的衝擊，但事實上，這場戰火造成的斷鏈危機已遠遠超出能源領域。外媒與分析機構警告，這場衝突正悄悄掐住全球另外三大關鍵供應鏈的命脈，包括高科技產業必備的氦氣、藥品以及肥料，若荷莫茲海峽持續受阻，全球工業生產與糧食價格恐面臨全面崩潰。

AI硬體、醫療影像告急 氦氣供應「月損520萬立方公尺」

根據《商業內幕》報導，伊朗戰爭已嚴重損害全球氦氣供應，這對正處於AI基礎設施擴張期的科技巨頭來說，無疑是沉重打擊。氦氣是半導體製造、工業生產及醫學影像的關鍵要素。

數據顯示，在以色列襲擊伊朗氣田後，伊朗報復性攻擊了卡達的一座液化天然氣（LNG）廠。該廠佔全球LNG貿易近五分之一，由於氦氣是液化天然氣處理過程中的副產品，此舉直接重創全球產能。

根據美國地質調查局2025年數據，卡達是全球第二大氦氣生產國，供應量佔全球逾三分之一。

分析機構《神戶快訊》研究指出，由於氦氣在儲存過程中會不斷揮發，必須在45天內送達終端用戶，目前市場每月損失約520萬立方公尺的氦氣，全球幾乎已無閒置產能。受此衝擊，氦氣價格已經翻倍，若中斷持續，恐再飆漲25%至50%。

救命藥品運輸受阻 疫苗、癌症化療恐「變質失效」

除了高科技產業，民眾的「救命藥」也陷入威脅。外交關係協會（CFR）旗下的「思考全球健康」（Think Global Health）指出，戰爭導致的商業運輸中斷，已重創全球藥品貿易。

風險最高的是保存期限短、對運輸延遲極為敏感的藥物，包括疫苗、胰島素、生物製劑以及癌症療法。

儘管智庫認為目前多數國家仍有庫存緩衝，短期短缺風險尚低，但運輸成本的增加，最終製藥公司仍會將壓力轉嫁給消費者，戰爭持續的時間將成為藥品供應鏈安全與否的關鍵。

農民春耕喊苦 肥料價格飆升恐引爆「食品通膨」

最後一大命脈則是農業。聯合國估計，全球約有三分之一的海運肥料需經過荷莫茲海峽，如今隨著航運陷入停滯，肥料產品流動已受到嚴重影響。

瑞銀集團（UBS）分析師警告，荷莫茲海峽不只是能源瓶頸，更是大宗商品的咽喉。隨著戰爭拖延，肥料價格在春耕季節飆升，直接拉高了農民的投入成本。這項衝擊將透過連鎖反應，最終反映在超市與餐廳的價格上。

在民眾對負擔能力高度關注的時刻，肥料斷鏈恐進一步推升全球食品通膨，讓消費者的荷包更加縮水。