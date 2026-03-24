小兒子不見了！屏東萬丹8旬婦急尋愛子　遇車禍不幸身亡

▲洪宗麒趕到醫院協助家屬處理相關事宜。（圖／取自洪宗麒臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉80歲劉姓婦人23日下午發現平常與她一前一後從事資源回收的小兒子不見人影，由於小兒子有身心障礙，她擔心安危便告訴大兒子；大兒子聯絡鄉籍縣議員洪宗麒服務團隊趕緊協尋，劉婦等不到消息，心急如焚，加入搜尋行列，不料晚間在萬丹鄉大學路發生車禍，傷勢嚴重送醫不治，留下終身遺憾，令人不勝唏噓。

屏東縣議員洪宗麒臉書貼文指出：

「她，是我們一直放在心上的一位阿嬤。

平常的她話不多，但只要一提到孩子，眼神總是特別亮。那是一種再苦也撐得住的堅強，是為人母最深的牽掛。

今天（23日下午），她的兒子失蹤了。

沒有人知道他去了哪裡，只知道阿嬤都在等、在問、在找。從夜晚，從家門口走到街道上，她一遍又一遍地詢問路人，只希望能得到一點點消息。

我們看在眼裡，心裡很不捨，也不斷安慰她：「會找到的，一定會平安回來的。」

但她等不住。

她還是自己走出了門，帶著滿滿的擔心與不安，踏上尋找孩子的路。沒想到，這一走，卻成了最後一程。

一場突如其來的意外，讓這位滿心掛念孩子的母親，倒在了回不了家的路上。

接到消息的那一刻，我們立刻趕往醫院。站在急診室外，心情沉重得說不出話來。那不只是震驚，更是一種來不及的遺憾。

後續，我們先繳了費用，並陪著她走完最後一段路，協助將她安置於福居園。過程中，每一個細節都小心翼翼，只希望她能走得體面、走得安心。

只是，心裡始終有個放不下的念頭——

那時她最放心不下的那個孩子，還沒回來。

到達福居園時鄰居來電告知兒子已經回家了！

這世界上，最深的愛，往往不說出口。

但她用一生證明了——什麼叫做「母親」。

願阿嬤一路好走。」偉大的母愛，感動無數網友。由於她家境不好，洪宗麒服務團隊已進行協助處理。