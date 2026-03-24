「紅色查線機」盜千組市話！狂辦LINE幫搞詐　帳號供應商落網

▲台南市警五分局警方破獲騙集團背後關鍵供應鏈，查扣查線機等設備，揭露詐騙帳號生成手法。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警五分局偵辦詐欺案向上溯源，鎖定詐騙集團背後關鍵供應鏈，3月22日持新竹地檢署及法院核發拘票、搜索票，前往新竹市查獲涉嫌提供詐騙LINE帳號的40多歲張姓男子，全案依加重詐欺、恐嚇取財、竊盜、違反電信法及毒品危害防制條例等罪嫌，移送新竹地檢署偵辦。

警方指出，本案起於一起典型「假交友詐騙」，被害人透過網路平台結識對方後，對方以見面為由要求支付「保證金」、「押金」等費用，甚至若不配合即以人身安全進行恐嚇，手法老套卻仍有人受害。五分局受理報案後，循線展開追查，發現詐騙集團使用的LINE帳號來源異常，背後竟有專門供應帳號的管道。

進一步深入追蹤，警方鎖定張嫌為帳號供應者，檢警查出，張嫌涉嫌侵入新竹地區多處社區大廈電話機房，盜接一般住戶的市內電話線路，再利用設備註冊大量LINE帳號，轉售或提供給位於大陸地區的詐欺集團使用，形成一條完整的「帳號供應鏈」。

台南市警五分局偵查隊隊長潘志偉指出，現場查扣手機5支、電腦主機1部、查線機7支、網路線一批，並起出安非他命等違禁物，其中「查線機」為本案關鍵工具，該設備可快速偵測並接入電話線路，搭配電腦設備批次註冊帳號，大幅提升詐騙集團取得通訊工具的效率，這類帳號因來自真實市話門號，增加警方追查難度，也讓受害人更容易誤信。

本案歷經3個多月縝密蒐證與追查，報請新竹地檢署檢察官賴佳琪指揮偵辦，並與新竹縣警察局刑事警察大隊（科技犯罪偵查隊）聯手行動，最終成功查獲張嫌，並一舉瓦解詐騙帳號供應來源。

警方強調，詐欺犯罪已成為全民公敵，從話術、金流到通訊工具，每一環節都可能是破案關鍵。此次案件能成功突破，正是從被害案件往上追溯供應鏈，精準打擊詐團運作核心。未來也將持續強化跨縣市合作與科技偵查能量，全面壓制詐騙犯罪。

五分局也提醒民眾，面對來路不明的交友邀約或要求金錢往來時，務必提高警覺，牢記防詐三原則「1聽、2掛、3查證」，遇到可疑情況可立即撥打165反詐騙專線，或透過「165全民防騙網」及「警政服務App」查詢求證，避免落入詐騙陷阱。