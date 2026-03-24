中東衝突引發油價波動　陳明祺：將增購美國天然氣強化能源供應穩定

▲外交部政務次長陳明祺接受美國「哥倫比亞廣播公司」（CBS News）專訪，說明台灣因應能源衝擊的作法。（圖／外交部提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部政務次長陳明祺於本月20日接受美國「哥倫比亞廣播公司」（CBS News）專訪，就中東衝突對全球能源市場的影響及台灣因應策略說明我國立場。陳明祺提到，當前情勢凸顯分散能源來源的重要性，台灣將增加自美國採購液化天然氣（LNG），以強化能源供應的穩定性與安全性。外交部表示，相關內容已於美國時間3月22日播出。

針對中東情勢引發能源與油價波動，陳明祺指出，台灣能源高度仰賴中東地區進口，將與其他國家一樣面臨能源價格上升所帶來的經濟壓力，並表示若相關衝突持續，對經濟影響將更加顯著。

陳明祺進一步說明，當前情勢凸顯分散能源來源的重要性，台灣正積極推動能源供應多元化，並持續尋求替代來源，以降低對特定地區的依賴。他並指出，台灣將增加自美國採購液化天然氣（LNG），以強化能源供應的穩定性與安全性。

陳明祺在訪談中也指出，我政府已建立相關機制，以緩衝國際能源價格波動對民生及產業的影響，並持續檢視各項能源選項，以提升整體能源體系的穩定性。

外交部表示，「哥倫比亞廣播公司」為美國三大無線電視新聞網之一，具高度公信力與國際影響力。本次專訪有助向國際社會說明台灣在面對全球能源情勢變化時，所採取的務實與穩健因應作為。