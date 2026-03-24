鍾小平稱樁腳友人成功放棄陸籍　邱垂正：會透過移民署問問看

▲陸委會主委邱垂正。（資料照／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨籍陸配李貞秀立委資格遭疑，李主張自己去年已赴陸辦理放棄國籍，然不被受理，只是國民黨台北市議員鍾小平日前稱，他的陸配樁腳友人成功放棄國籍，只有中華民國國籍。對此，陸委會主委邱垂正今（24日）表示，陸委會在了解當中，看看是放棄戶籍還是放棄國籍，會透過移民署問問看。

鍾小平日前在政論節目中宣稱，他的陸配樁腳友人成功放棄國籍，只有中華民國國籍，現在回大陸要用台胞證。李貞秀昨上午在立法院向同黨立委陳昭姿抱怨，「我都說他是狗，根本不是人、不配當人！媒體可以去報」。

對於鍾小平的說法，邱垂正24日在立法院受訪表示，陸委會在了解當中，看看是放棄戶籍還是放棄國籍，會透過移民署問問看。

有關中共情工運用宮廟人士吸收國軍現退役人員刺探機密等案，監察院昨糾正國軍6個機關。媒體詢問邱垂正，陸委會有無相關因應方式？邱垂正說，中共介入台灣手法不斷地翻新，已經到了無所不用其極、無所不包、無所不在，不管是政府相關單位，或者民間社會，都應該要再警惕再警惕。

邱垂正表示，應該一起來反制這些對台的滲透手法，「這應該形成我們國家的一個共識」。此外，要預防這些新形態的手法，國安相關的法案在立法院也即將要通過，希望朝野一起來支持、通過必要的一些國安法案。