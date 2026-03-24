　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

習近平考察雄安新區　建設雄安中關村科技園為下階段重點

▲中共中央總書記習近平前往河北雄安新區考察。（圖／翻攝新華網）

▲中共中央總書記習近平前往河北雄安新區考察。（圖／翻攝新華網，下同）

記者魏有德／綜合報導

中共中央總書記習近平昨（23）前往河北雄安新區考察，並主持召開推進高品質建設與發展座談會。他在會中強調，雄安新區要以改革創新為動力，推動科技創新與產業創新深度融合，因地制宜發展新質生產力，培育符合新區實際的現代化產業體系，「要高水平建設雄安中關村科技園，推動更多科創成果轉化落地。」

《央視新聞》報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平23日在河北雄安新區考察，主持召開深入推進雄安新區高質量建設和發展座談會並發表重要講話。

▲中共中央總書記習近平前往河北雄安新區考察。（圖／翻攝新華網）

習近平前往中國華能集團有限公司考察，該公司於2025年10月將總部及相關子公司遷入雄安新區，超過1000名員工隨之轉入新區。習近平在企業運營監控與應急指揮中心了解搬遷、產業佈局及創新發展情況，並強調應以遷入為契機，推動能源體系建設與企業創新發展。

▲中共中央總書記習近平前往河北雄安新區考察。（圖／翻攝新華網）

教育方面，北京市援建的北京四中雄安校區於2023年8月啟用，目前約有380名學生。習近平走進課堂，並表示應引進北京四中的辦學經驗，促進學生全面發展。同時，他還視察學校食堂，要求確保學生飲食安全與營養。

當日下午，習近平主持召開座談會，國家發展改革委主任鄭柵潔、河北省委書記倪岳峰、雄安新區黨工委書記張國華分別發言，北京市、天津市及中央部門提交書面發言。

▲中共中央總書記習近平前往河北雄安新區考察。（圖／翻攝新華網）

習近平指出，雄安新區建設需持續推進北京非首都功能疏解，包括央企、高校、醫院、金融機構及科研院所等，並加強政策與服務保障，「要提升新區綜合承載能力，推進啟動區與起步區建設，完善公共服務與治理體系，並探索智慧城市管理模式。」

中共中央政治局常委、國務院總理李強，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥皆陪同考察並出席座談會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 4185 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李貞秀直播爆哭！　狂罵鍾小平：只不過罵他是狗
快訊／林秉文驚傳遭槍殺身亡！
正副機長慘死　撞擊瞬間曝光
川普轟伊朗「48小時前」內幕曝！　1通電話說服他
快訊／虎航福岡遇宵禁滯留過夜　今10航班延誤
快訊／美煉油廠爆炸畫面曝！　官方急發避難令
驚悚挖眼虐殺！　巡邏車「剛好交錯」揪殺人魔

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸「考古出海」赴埃及古孟菲斯城　發現2500年前古埃及法老神廟遺跡

習近平考察雄安新區　建設雄安中關村科技園為下階段重點

快訊／又來了！中國海警再闖金門海域喊「常態執法巡查」

搶占陸「十五五」先機！看好AI、銀髮商機　百名廈門台商共話發展

貴州小學生2死14傷！7人座恐怖超載猛撞貨車　震驚陸官方督辦徹查

火光四濺！陸女在浴室吹頭髮竟「起火爆炸」…雙手瞬間焦黑

油價飆漲！陸官方採取「臨時調控」措施　啟動天花板機制壓制漲幅

堅拒李貞秀質詢　邱垂正：一個違法的人無法代表大多數陸配

20歲陸女脖子痛1週竟患「胃癌」已全身轉移　醫驚：幾乎無出現症狀

美限伊48小時開放海峽！　陸外交部：別讓不該開始的戰爭再繼續

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

以色列狂炸關鍵橋樑　黎巴嫩總統警告：恐全面地面入侵

新北無照猴騎改裝車載妹拒檢！台64蛇行狂飆　警拔槍喊趴下

最美抗癌女神王韡蒨離世　曾勵志PO光頭照「所有安排都是最好安排」　小心淋巴癌6警訊

舅為甥出氣！挖藥頭雙眼割爛臉　百果山「殺人坑」神祕傳說曝光　玄學師喊錯在曝屍：馬上有報應

陸「考古出海」赴埃及古孟菲斯城　發現2500年前古埃及法老神廟遺跡

習近平考察雄安新區　建設雄安中關村科技園為下階段重點

快訊／又來了！中國海警再闖金門海域喊「常態執法巡查」

搶占陸「十五五」先機！看好AI、銀髮商機　百名廈門台商共話發展

貴州小學生2死14傷！7人座恐怖超載猛撞貨車　震驚陸官方督辦徹查

火光四濺！陸女在浴室吹頭髮竟「起火爆炸」…雙手瞬間焦黑

油價飆漲！陸官方採取「臨時調控」措施　啟動天花板機制壓制漲幅

堅拒李貞秀質詢　邱垂正：一個違法的人無法代表大多數陸配

20歲陸女脖子痛1週竟患「胃癌」已全身轉移　醫驚：幾乎無出現症狀

美限伊48小時開放海峽！　陸外交部：別讓不該開始的戰爭再繼續

新北女國中生遭逼下跪霸凌　教育局：暴力恐嚇絕不寬貸

要國人向中油致謝惹議　卓榮泰：人民間多一點感恩關懷是好事

美軍委會主席談台灣民選總統30年　決心爭取自由跟中共對比鮮明

李貞秀嗆民進黨：今天除了柯文哲叫我不要做　否則有仇必報加倍奉還

「500 年壽命」電池研究曝光　長效儲能可能將改寫AI基礎建設布局

直播大爆哭！狂罵鍾小平造謠壞人　李貞秀：陸配從不能放棄國籍

「反核不是神主牌」　卓榮泰：議題經立院民主程序即國家法律

陸「考古出海」赴埃及古孟菲斯城　發現2500年前古埃及法老神廟遺跡

味全龍推徐若熙福岡熱血應援團　李多慧、林襄領軍5天4夜赴日觀戰

WWDC26亮點提前曝光！蘋果打破保密慣例　預告AI將有大進展

有聽過周杰倫新歌嗎？　康康神回：被「周董」了

大陸熱門新聞

陸翁反對公寓裝電梯　蓋好後「補錢求搭」被拒

又來了　中國海警再闖金門海域

30歲陸男「全職搖盲盒」年入137萬

20歲女脖子痛1週竟患「胃癌」已全身轉移

「伊朗徹底豁出去」　陸官媒分析6結局全球難倖免

東北虎進村「逛吃」由保險公司買單　

陸外交部批美：別讓不該開始的戰爭再繼續

「梅姨」落網前無任何照片！畫像師喊：終於等到這天

火光四濺！陸女在浴室吹頭髮竟「起火爆炸」

貴州小學生2死14傷！7人座恐怖超載猛撞貨車

陸女赴泰打工連發7條「救我」　最後影像遭嫌犯拖拽

小米新SU7首批新車交付 雷軍親自替車主開門送行

躲藏23年！陸拐賣9童神祕人「梅姨」落網

狂收3000投訴！陸外銷冷氣竟是「電風扇」　日本機構踢爆集體造假

更多熱門

相關新聞

外媒問兩岸統一？　鄭麗文：還不成熟

外媒問兩岸統一？　鄭麗文：還不成熟

國民黨主席鄭麗文今（23日）出席台灣外籍記者聯誼會TFCC（Taiwan Foreign Correspondents’ Club）外媒記者會。被問到兩岸統一的看法，鄭麗文說，現階段兩岸距離討論終局安排仍不成熟，當前最重要的任務是建立和平、穩定且可持續的互動關係。她指出，兩岸之間累積了長期的歧異與誤解，必須透過對話與交流逐步化解，而不是在缺乏互信的情況下推進對立，任何涉及兩岸未來安排的重大問題，最重要的前提是兩岸人民的意願都必須受到尊重。

鄭麗文赴外媒記者會：兩岸和平非出賣台灣

鄭麗文赴外媒記者會：兩岸和平非出賣台灣

堅持鄭習會引黨內不滿　鄭麗文：經營永續關係

堅持鄭習會引黨內不滿　鄭麗文：經營永續關係

「戰略藐視、戰術重視」　北京在軍售議題上對美的談判策略

「戰略藐視、戰術重視」　北京在軍售議題上對美的談判策略

川習會延期誰有利？　專家：送北京一手好牌

川習會延期誰有利？　專家：送北京一手好牌

關鍵字：

習近平雄安新區科技創新中關村北京四中

讀者迴響

熱門新聞

孫芸芸26歲超正女兒爆未婚生子！

趙衍慶91歲病逝　生前持有滿手台積電

孫芸芸女兒被目擊「挺孕肚搭機」！

金溥聰率隊闖「馬辦」爆衝突　王光慈被拉扯尖叫

悲報！OnlyFans老闆癌逝　享年43歲

即／伊朗2大能源設施遭轟炸　周圍民宅受損

嗆「青鳥去曬太陽」炎上！闆娘淚崩4度鞠躬

新北女國中生遭學姊霸凌　10人送辦

明變天！　雨區擴大時間曝

他封住家中「真正漏洞」：蚊子消失三個月

即／美德州煉油廠爆炸　官方急發避難令

川普TACO暫時不打伊朗　背後盤算曝光

好市多瘋搶「冷凍藍莓」吃1補5！藥師激推：吸收率多25%

孫芸芸女兒剛生完「正臉模樣曝」！

台人怒「飯店無法住滿24小時」　大票人逆風

更多

最夯影音

更多
A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD
百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面