習近平考察雄安新區　建設雄安中關村科技園為下階段重點

▲中共中央總書記習近平前往河北雄安新區考察。（圖／翻攝新華網，下同）
記者魏有德／綜合報導
中共中央總書記習近平昨（23）前往河北雄安新區考察，並主持召開推進高品質建設與發展座談會。他在會中強調，雄安新區要以改革創新為動力，推動科技創新與產業創新深度融合，因地制宜發展新質生產力，培育符合新區實際的現代化產業體系，「要高水平建設雄安中關村科技園，推動更多科創成果轉化落地。」
《央視新聞》報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平23日在河北雄安新區考察，主持召開深入推進雄安新區高質量建設和發展座談會並發表重要講話。
習近平前往中國華能集團有限公司考察，該公司於2025年10月將總部及相關子公司遷入雄安新區，超過1000名員工隨之轉入新區。習近平在企業運營監控與應急指揮中心了解搬遷、產業佈局及創新發展情況，並強調應以遷入為契機，推動能源體系建設與企業創新發展。
教育方面，北京市援建的北京四中雄安校區於2023年8月啟用，目前約有380名學生。習近平走進課堂，並表示應引進北京四中的辦學經驗，促進學生全面發展。同時，他還視察學校食堂，要求確保學生飲食安全與營養。
當日下午，習近平主持召開座談會，國家發展改革委主任鄭柵潔、河北省委書記倪岳峰、雄安新區黨工委書記張國華分別發言，北京市、天津市及中央部門提交書面發言。
習近平指出，雄安新區建設需持續推進北京非首都功能疏解，包括央企、高校、醫院、金融機構及科研院所等，並加強政策與服務保障，「要提升新區綜合承載能力，推進啟動區與起步區建設，完善公共服務與治理體系，並探索智慧城市管理模式。」
中共中央政治局常委、國務院總理李強，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥皆陪同考察並出席座談會。
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