習近平考察雄安新區　建設雄安中關村科技園為下階段重點

國民黨主席鄭麗文今（23日）出席台灣外籍記者聯誼會TFCC（Taiwan Foreign Correspondents’ Club）外媒記者會。被問到兩岸統一的看法，鄭麗文說，現階段兩岸距離討論終局安排仍不成熟，當前最重要的任務是建立和平、穩定且可持續的互動關係。她指出，兩岸之間累積了長期的歧異與誤解，必須透過對話與交流逐步化解，而不是在缺乏互信的情況下推進對立，任何涉及兩岸未來安排的重大問題，最重要的前提是兩岸人民的意願都必須受到尊重。