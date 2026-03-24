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竹市推「風城名人講堂」　打造人才培育之都

▲「風城名人講堂」(23)日舉辦宣傳記者會。（圖／新竹市政府提供）

▲「風城名人講堂」(23)日舉辦宣傳記者會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

用知識點亮城市未來！新竹市政府持續致力於培育多元人才、厚植城市發展能量，特別規劃辦理「風城名人講堂」，邀請各領域傑出人士分享人生歷程與專業視野，啟發市民多元思考與學習動能。昨(23)日舉辦宣傳記者會，新竹市長高虹安親自出席，並與首場講師前職棒國手暨現任新竹市市政顧問張泰山共同為系列講座揭開序幕，並邀請市民朋友踴躍參與，期盼透過不同的角色，帶領不同世代的市民，都能找到屬於自己的共鳴。

高虹安表示，新竹市作為科技重鎮，長期以創新研發與產業實力聞名全國，市府期盼透過「風城名人講堂」，進一步深化城市的人才底蘊，逐步打造「人才培育之都」。活動自3月至11月規劃多場次講座，邀請來自各行各業的優秀講者分享專業與人生經驗。各場講者皆在其領域中扮演關鍵角色，透過市府跨局處合作推薦，精心規劃生活探索、自我成長及國際視野等多元主題。邀請市民持續關注各場次資訊，並攜親友一同參與，從中獲得啟發與成長。

高虹安指出，3月28日首場由張泰山顧問擔任講者的講座開放報名即秒殺，反應熱烈，市府已積極規劃增加名額，讓更多市民參與。她強調，新竹市在發展經濟的同時，也重視市民健康，因此以運動與健康為首場主題，期盼提升全民健康意識；同時也希望透過講者分享，讓民眾了解成功背後的努力、抗壓與成長歷程，而不僅是光鮮亮麗的一面。

張泰山表示，很榮幸能擔任新竹市「風城名人講堂」的首場講師，為系列活動揭開序幕。他將分享自身從跌倒到再站起來的人生歷程，並強調相較於得獎與榮耀，更珍惜在低谷中重新振作的過程，期盼帶給青年啟發。他鼓勵年輕人在各自領域中勇敢面對挑戰，累積屬於自己的故事。此次從職棒場上的「第四棒」轉為講堂「第一棒」，別具意義，也將分享曾獲年度最有價值球員(MVP)時，妻子提及其成功背後努力的感動時刻，體會家人支持的重要。他預告3月28日講座將分享國家隊經歷、職棒生涯及家庭故事，邀請青年踴躍參與。

新竹市勞青處長吳達偉表示，今年「風城名人講堂」以三大核心主軸為規劃重點。首先是「自我探索」，協助青年在成長過程中深化自我認識、突破既有框架，找到真正熱愛且適合自己的發展方向；其次為「生活經驗」，透過跨領域講者的故事分享，讓市民理解人生並非一條筆直道路，而是在不斷轉彎與再出發中累積養分與成長；第三則是「國際視野」，面對全球化與AI浪潮快速變動的時代，期望引導青年掌握世界脈動，培養跨域整合與跨國鏈結能力，全面提升城市的人才競爭力。

青發中心表示，「風城名人講堂」自3月至11月共規劃辦理9場次，系列講座內容將陸續上架於活動專屬網站 ( https://www.cw.com.tw/feature/event/2026hccg ) ，歡迎民眾踴躍報名參加，一同在交流與學習中拓展視野、累積成長能量。

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