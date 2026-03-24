川普轟伊朗「48小時前」內幕曝！納坦雅胡1通電話　成功說服他

▲美國總統川普與以色列總理納坦雅胡在聯手攻擊伊朗的48小時前，曾經秘密通話。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國與以色列聯手對伊朗發動軍事攻擊，引發中東區域衝突，更影響全球。然而《路透社》近日獨家揭露，美以聯手空襲伊朗前不到48小時，以色列總理納坦雅胡與美國總統川普進行了一場極為關鍵的秘密通話，這通電話最終促使原本反對此類軍事行動的川普點頭同意攻擊德黑蘭。

突襲時機稍縱即逝 情報顯示哈米尼將現身

《路透社》引述3名知情消息人士稱，這場未曾曝光的會談，成為啟動軍事行動的最後推手。根據情報單位掌握的訊息，就在軍事行動發起前一周，川普與納坦雅胡同時接獲重要線報指，伊朗最高領袖哈米尼以及他的核心幕僚將在德黑蘭某處住所聚會，這為執行斬首行動創造了難得機會。與美方作風不同，以色列向來習慣對敵對國家的最高領導階層發動突襲，這次也不例外。

美以2月28日聯手出擊 中東陷入戰火

美國2月28日攜手以色列對伊朗展開軍事攻擊，此舉引爆席捲整個中東的衝突態勢。德黑蘭當局事後幾乎完全封鎖荷莫茲海峽，使得這條全球重要的商業水道陷入癱瘓狀態，影響範圍遍及全球經濟。

通話時間提前舉行 納坦雅胡強力遊說

3名掌握通話細節的消息人士指出，川普與納坦雅胡原訂2月27日晚間進行的電話會議，然而當天實際上提前到上午進行，這場會談從未對外公開。不願透露姓名的消息人士指出，通話期間納坦雅胡強力主張推動他倡議數十年的軍事計畫，認為這是剷除哈米尼、同時報復伊朗先前企圖暗殺川普的最佳良機。

德黑蘭密謀刺殺川普 成為出兵正當理由

美國情報系統研判，德黑蘭政權曾在2024年美國總統選戰期間策劃刺殺川普。司法部甚至起訴一名巴基斯坦籍男子，指控他試圖在美國境內招募人手行刺川普，此舉被視為報復美國於2020年擊斃伊朗革命衛隊精銳聖城部隊指揮官蘇雷曼尼的復仇行動。

川普已批准構想 時機成最後關鍵

消息人士透露，當2月27日通話進行時，川普其實已經同意對伊朗採取軍事手段的整體構想，但尚未拍板確認美軍將在何時、以何種方式介入戰局。行動發起前夕，美軍已在該區域大幅增強軍事部署，為可能的作戰做好準備。

《路透社》無法確認納坦雅胡的說詞是否為直接影響川普下令攻擊的決定，但這場電話會議確實是納坦雅胡在行動啟動前，最後一次向川普闡述立場的機會。3名消息來源一致表示，通話內容加上「刺殺伊朗領袖機會即將流失」的情報，最終促成川普在2月27日當天授權軍方啟動代號「史詩怒火行動」的軍事攻擊，正式揭開美以聯手空襲伊朗的序幕。