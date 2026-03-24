快訊／美德州煉油廠爆炸畫面曝！　官方急發就地避難令

▲美德州煉油廠爆炸起火。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

美國德州亞瑟港（Port Arthur）瓦萊羅煉油廠（Valero Refinery）於當地時間23日發生爆炸事故，當局已緊急趕赴現場處置，並針對部分地區居民發布「就地避難」指令，呼籲民眾嚴加戒備。

根據FOX Beaumont報導，這起爆炸事件發生在亞瑟港的瓦萊羅煉油廠。亞瑟港消防局（Port Arthur Fire Department）第一時間發布警告，建議居住在亞瑟港西側的居民立即進行就地避難。

JUST IN: Explosion reported at Valero refinery in Port Arthur, Texas. Nearby residents told to shelter in place pic.twitter.com/wjYPyx98PW — BNO News (@BNONews) March 24, 2026

當地官員強烈敦促周邊區域的居民，在接獲進一步通知前應盡可能留在室內，並務必將家中門窗緊閉，同時密切關注地方官員的後續指引。

交通方面，亞瑟港官方指出，82號公路與87號公路及其周邊區域目前已實施封路管制，其他進入該區域的道路也將出現大批車流，提醒用路人留意。

警長史蒂芬斯（Sheriff Zena Stephens）向媒體表示，這起爆炸初步研判很可能是由一個工業用加熱器所引起。

至於外界最關心的人員傷亡情況，官員透露，目前暫時沒有接獲任何受傷報告，但現階段仍無法百分之百確定是否有潛在的受傷人員，相關狀況仍有待進一步釐清。