驚悚瞬間曝光！客機「攔腰撞上消防車」　機頭粉碎殘骸四散

▲加拿大航空客機攔腰撞上消防車。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）22日晚間一架客機撞上消防車，導致正副機師身亡，而撞擊瞬間也被機場監視器拍下。

驚悚瞬間！客機撞上消防車

最新釋出影片可見，這架加拿大航空（Air Canada Express）客機在跑道上高速滑行時，直接撞上橫越跑道的消防車。消防車遭攔腰撞擊後噴飛解體，客機卻因慣性繼續往前衝，機頭嚴重損毀、金屬碎片四散。

另一段錄音檔顯示，事發前塔台人員曾緊急呼叫消防車，不斷大喊「停下！停下！停下！停下！一號消防車，停下！停下！停下！停下！一號消防車，停下！」但消防車仍持續穿越跑道。

????Chilling surveillance footage has emerged showing the moment Air Canada Flight AC8646 collided with a Port Authority fire truck on the runway at LaGuardia Airport (LGA) last night.



Authorities have confirmed that both pilots were killed in the crash. Dozens of passengers,… pic.twitter.com/wCCGY9kt4o — aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) March 23, 2026



消防車出勤 客機獲准降落同跑道

該消防車獲准穿越停機坪，是為了帶領其他多輛消防車，前往處理另一架通報機艙異味的班機。問題在於，塔台同時也批准了加拿大航空的客機在同跑道降落。其他救護車在跑道前緊急煞車，唯獨這輛消防車繼續前行，導致悲劇發生。

機上乘客與空服員、消防車內2名消防員奇蹟生還，不過客機上的2名飛行員均不幸罹難。《紐約郵報》指出，同事們都形容2人是致力於乘客安全的飛行員。

▲▼拉瓜迪亞機場一度停止營運。（圖／路透）



這起嚴重事故導致拉瓜迪亞機場營運中斷，直到23日下午才恢復正常。相關單位正深入調查事故原因，釐清塔台指揮與地面車輛調度的疏失。

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