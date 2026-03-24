客機斷兩截！加拿大空姐「連人帶椅」拋飛100多公尺奇蹟生還

▲客機機鼻嚴重毀損。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）22日晚間發生加拿大客機撞上消防車的重大事故，目擊者形容當時客機「就像被切成兩半」。機上2名飛行員不幸喪生，但乘客與其他機組員幸運生還，其中一名空服員「連人帶椅」被拋出機外100多公尺遠，但最終奇蹟存活。

恐怖撞機 空服員拋飛生還

22日深夜11時40分左右，加拿大快運航空（Air Canada Express）8646班機，載著72名乘客與4名機組人員從蒙特婁抵達，未料在跑道上滑行時，竟然高速撞上消防車。

空服員索蘭芝（Solange Tremblay）的女兒莎拉（Sarah Lépine）透露，「這完全是個奇蹟。撞擊瞬間，她的座椅被拋出機外超過100公尺，救難人員發現她時，她仍繫著安全帶坐在座位上。她有一個守護天使在照顧她。情況原本可能糟糕得多。」

▼消防車也被撞得粉碎。（圖／路透）

莎拉表示，母親全身多處骨折，目前正接受腿部骨折手術治療。美國運輸部長達菲（Sean Duffy）視察現場後強調安全帶的重要性，「正如你們昨晚看到的，安全帶確實挽救性命。」

飛機斷兩半 全機崩潰驚叫

23歲目擊者里歐（Leo Medina）當時坐在停機坪上的另一架客機上，「我們當時距離大約只有100公尺左右。飛機就像是被切成兩半。」

事故客機上的乘客蕾貝卡（Rebecca Liquori）則回憶，「我們下降時遭遇多次亂流，接著非常粗暴地降落，大家都感覺到震動。飛機劇烈搖晃，你能聽見飛行員試圖踩剎車、避免碰撞……幾秒後就聽見非常巨大的轟鳴聲，所有人都從座位上彈起來。」

另一名乘客傑克（Jack Cabot）回憶，客機一如往常降落，但「我們立刻撞到什麼東西，接下來就是一片混亂……每個人都蜷縮著身體，每個人都在尖叫。」

▼機場監視器拍下事故瞬間。（圖／翻攝X）



34年無致命事故 黑盒子調查中

《衛報》指出，幸運生還的索蘭芝已在爵士航空（Jazz Aviation）服務26年，爵士航空是一家獨立的區域航空公司，隸屬於合唱航空（Chorus Aviation）旗下，事發當時正代表加拿大航空品牌「加拿大快運」（Air Canada Express）執飛短程航班。

魁北克媒體TVA證實，罹難飛行員為30歲的安東尼·佛瑞斯特（Antoine Forest）及麥肯西·岡瑟（Mackenzie Gunther），他們都是職涯初期的年輕飛行員。國際航空公司飛行員協會（ALPA）哀悼，「這些飛行員畢生致力於乘客安全運輸的工作……這是一場深刻的悲劇。」

國家運輸安全委員會（NTSB）已展開調查，團隊正在分析機上黑盒子及大量散落的殘骸證物。BBC報導，這次事故導致拉瓜迪亞機場的數百個航班延誤或取消。官員們23日表示，該機場已逾34年未發生死亡事故。

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