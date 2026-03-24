百果山驚悚虐殺！男遭削臉挖眼棄屍　巡邏車「交錯」揪殺人魔

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林百果山20日發生一起震驚社會的駭人命案。一名湯姓男子疑因毒品糾紛，遭人殘忍殺害後棄屍在「待人坑」附近小徑，被發現時不僅臉皮遭劃爛削去，雙眼更被活生生挖空，死狀相當恐怖。而整起案件能迅速偵破，關鍵就在於兇嫌的車輛影像曝光，讓警方在短短24小時內將涉案主嫌逮捕到案。

▲彰化百果山驚悚虐殺，關鍵車影曝光。（圖／民眾提供）

這起命案發生20日凌晨，湯姓男子的屍體在員林百果山一處偏僻的產業道路被民眾發現。警方到場時，被眼前的景象震懾，死者臉部幾乎無一處完好，遭銳器狠劃多刀，眼球更被挖出，手段極其兇殘。初步調查懷疑，湯男是因為毒品交易糾紛而惹上殺身之禍。

案發後，員林偵查隊幹員立即調閱百果山周邊監視器，發現在「待人坑」產業道路入口，有一部可疑車輛在當天凌晨2點經過。由於該路段入夜後人車罕見，深夜出現車輛非常不尋常，但監視畫面模糊，無法辨識車牌。

就在辦案陷入膠著時，案情出現重大轉機，林厝派出所員警當天凌晨剛好在湖水路執行夜間巡邏，行車紀錄器清楚拍下與之交錯的一部車輛，正是這關鍵的影像，讓警方得以循線追查。

▲湯男遭毀容棄屍在百果山彰投交界處。（圖／翻攝自網路）

警方根據車號兵分多路，火速前往埔心鄉、田尾鄉等地，將主嫌張男及其吳姓友人及兩名共犯逮捕到案，警方初步查出，張姓主嫌當時持美工刀、吳姓男子則持樹枝對湯男施虐，沒多久湯男就因為傷重斷氣。

根據張姓主嫌的妻子透露，丈夫是因為不滿自己的外甥黃男遭到湯男誘騙吸毒，才會夥同友人吳男想給湯男一個「教訓」，沒想到卻失控鬧出人命，當時她人在車上，對相關殺人細節並不清楚。全案經彰化地檢署複訊後，已依殺人罪嫌將張男及吳男向法院聲請羈押禁見獲准，另外2人（張妻、黃男）則各以3萬元交保候傳。