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快訊／虎航福岡遇宵禁滯留過夜　今10航班延誤「最長5小時」

▲▼Tigerair,台灣虎航,台虎,客機,航班,空中巴士A320,B-50008,出國,旅遊,松山機場,航空業,觀光,Airbus A320,開放國門,邊境管制,邊境解封。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣虎航今出現大規模航班異動。（圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

台灣虎航今天爆出有大規模航班出現延誤，台灣虎航表示，今共有10架次因航機調度異動，另外，昨天自桃園飛往福岡IT720航班因落地遭遇不穩定進場，先是轉降關西機場，後續又因福岡機場宵禁，導致IT721航班無法起飛。

昨天一架IT721福岡飛往桃園航班原定傍晚5時55分起飛，但旅客準備登機時發現起飛時間不斷異動，等到晚間近10時上機後又宣布因機場宵禁當日無法再起飛，僅發放1500日圓（約台幣300元）餐券及15000日圓（約台幣3000元）補償金，引發旅客不滿。

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虎航表示，昨天IT720自桃園出發至福岡航班因落地時遭遇不穩定進場，於福岡機場執行重飛後，因考量油量限制規定，依照程序轉降大阪關西機場進行加油後再飛福岡。後續因遭遇福岡機場宵禁，導致IT721航班無法取得起飛許可，將提供IT721旅客定額補貼住宿費及餐食，對此造成旅客的不便，致上最誠摯的歉意也感謝旅客的理解。

另外，台灣虎航今共有10架次航班出現異動，涵蓋大阪關西、福島、名古屋、琉球、岡山及普吉等多個航線，最長更有出現5小時延誤，不少旅客抱怨紛紛昨天才收到通知。對此，台灣虎航則僅說，主因航機調度所致。

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