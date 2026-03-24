TVBS民調／宜蘭變天？林國漳強碰藍白合仍贏　林姿妙支持者改挺他

▲國民黨吳宗憲、民進黨林國漳、民眾黨陳琬惠。（合成圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

《美麗島電子報》19日公布「2026宜蘭縣長選舉民調」，結果顯示，無論是三腳督、藍白合共推吳宗憲或陳琬惠，都落後民進黨的林國漳。而TVBS昨（23日）公布最新民調，若三腳督，林國漳支持度33%，領先吳宗憲28%、陳琬惠8%。即便藍白合，若推出吳宗憲，仍是林國漳38%，勝過吳宗憲35%。特別的是，上次大選投給國民黨籍縣長林姿妙的人，有25%轉向支持林國漳。

2026年宜蘭縣長選舉，民進黨提名律師林國漳參選，國民黨中常會也在日前通過提名立委吳宗憲，民眾黨也已提名前立委陳琬惠，但藍白雙方已表態將進行整合。

根據TVBS民調，若三人都參選，民進黨林國漳支持度33%，領先國民黨吳宗憲28%、民眾黨陳琬惠8%，另外31%尚未決定支持對象。

交叉分析顯示，三人參選時，20-29歲及30-39歲選民中，以林國漳支持度最高，在三成五上下，吳宗憲及陳琬惠則落後一成至兩成，在40-49歲，50-59歲及60歲以上選民中，林國漳、吳宗憲支持度相當，皆在三成左右，陳琬惠則在5%以下。

政黨傾向方面，民進黨認同者78%支持林國漳，國民黨認同者81%支持吳宗憲，而民眾黨認同者雖有47%支持陳琬惠，但也有28%支持吳宗憲。

若藍白合最終推出吳宗憲，則民調顯示，林國漳支持度38%，仍勝過吳宗憲的35%。交叉分析顯示，20-29歲選民40%支持林國漳，高於26%支持吳宗憲。政黨傾向方面，民進黨認同者84%支持林國漳，國民黨認同者88%支持吳宗憲，民眾黨認同者69%支持吳宗憲，僅15%支持林國漳。中立選民有30%支持林國漳，略高於24%支持吳宗憲。

特別的是，2022年宜蘭縣長選舉時投給國民黨籍縣長林姿妙的民眾，有57%會投給吳宗憲，有25%則會轉向林國漳，而上次投給陳琬惠的選民，有61%會支持吳宗憲，31%支持林國漳。

此次調查是TVBS民意調查中心於115年3月13日至19日晚間18:30至22:00進行的調查，共接觸1221位20歲以上宜蘭縣民，其中拒訪179位。拒訪率為14.7%，最後成功訪問有效樣本1042位，在95%的信心水準下，抽樣誤誤差為+3.0個百分點以內。