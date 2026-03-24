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社會 社會焦點 保障人權

消防驗收爆弊案！台北市立大學前採購人員涉索賄　70萬元交保

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

台北市立大學天母校區總務組查姓採購人員，涉嫌從2018年起，利用辦理詩欣館等校舍消防設施改善標案、工程驗收機會，事前協助圍標，或事後刁難等手法，向廠商索賄數萬元不等現金，台北地檢署23日指揮調查局搜索並約談現已退休的查男與涉案廠商等7人，訊後查男70萬元交保，限制出境出海，消防工程公司負責人20萬元交保，公司員工10萬元交保，其餘業者及員工均請回。

▲▼ 台北市立大學詩欣館消防驗收爆弊案　採購人員涉刁難索賄 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市立大學詩欣館消防驗收爆弊案，查姓採購人員70萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

北市大天母校區前身是台北市立體育專科學校，改制為體育學院後，學校搬到忠誠路現址，與台北市立教育大學合併成為台北市立大學，天母校區內的詩欣館取名是為了表彰勇奪奧運跆拳道金牌的校友陳詩欣。

檢調獲報，查姓採購人員任職天母校區時，經手包括詩欣館等多起校舍消防改善工程，從招標、發包到最後驗收，都是由查男一人處理，得標廠商經常在申報完工後，在驗收階段遭到莫名拖延，為了順利收取工程尾款，只好在查男明示、暗示下，支付數萬元不等的現金賄賂。

北檢檢察官游欣樺23日指揮調查局台北市調處，兵分9路搜索查男住處與涉案的營造、消防工程等公司，並依涉犯貪污等罪嫌，通知查男等7人到案說明釐清。訊後查男70萬元交保，限制出境出海。消防工程公司負責人20萬元交保，公司員工10萬元交保，其餘業者及員工均請回。

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