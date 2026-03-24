買春見本尊「涼了」！ 男掐頸搶回4000元　賣淫女怒喊：他硬不起來

▲賣淫女遭男子嫌棄外貌，還被搶回酬勞4000元。（示意圖，xframe）

圖文／鏡週刊

一場原本說好的8000元性交易，因為男方阿偉（皆化名）不滿阿玲的長相而徹底變調。阿偉在汽旅房間看到阿玲後，覺得長相完全不是他的菜，要求退還一半的錢4000元。阿玲聽完直接拒絕，沒想到阿偉竟然瞬間暴走，使出鎖喉功將阿玲壓制，強行搜刮包包奪回4000元後逃離現場。

照片本尊差很大

判決揭露阿偉花8000元約阿玲去汽旅開房，本來想來場火熱約會，但看到阿玲本尊後大失所望，覺得本人跟照片落差太大，當場要求退還一半的費用。阿玲果斷拒絕後，阿偉竟然惱羞成怒，直接動手掐住對方的脖子並強行壓制在沙發上，趁機從阿玲包包裡搶回4000元後開車溜之大吉。阿玲事後驚魂未定，還傳訊給同學抱怨：「遇到一個硬不起來還搶我錢的傢伙！」並跑去驗傷提告。

辯稱輕壓遭打臉

雖然阿偉事後在法庭上百般辯解，聲稱自己只是輕輕壓住對方手臂，並沒有暴力掐頸。但檢察官調閱驗傷單發現，阿玲的頸部、胸口跟雙臂都有明顯傷痕，完全打臉阿偉的說詞，證實他確實有施暴行為。

法官認為非搶劫

桃園地院審理時認為，阿偉主觀上是覺得交易取消應該拿回退款，雖然手段非常粗暴，並非一開始就想搶劫，因此改用傷害與強制罪。法官在判決中指出，阿偉遇到消費糾紛不冷靜解決，反而用拳頭解決問題，行為確實偏差。但念在他最後有認錯，加上考慮到他的工作與背景，最後決定判他拘役40天。得易科罰金。可上訴。



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