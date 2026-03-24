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12歲長這樣？日本「小學生辣妹」畢業照百萬人炸鍋　母揭變化歷程

Rumina打扮成熟，最近公布國小畢業照，讓不少人不敢相信是國小生。（翻攝X@rumina_510）

▲12歲辣妹Rumina最近公布國小畢業照，讓不少人不敢相信她是國小生。（翻攝X@rumina_510）

圖文／鏡週刊

你能想像照片中這位頂著夢幻粉髮、穿著浮誇制服的辣妹才12歲嗎？日本網紅Rumina最近迎接小學畢業典禮，只見她穿著亮麗的粉紅制服搭配一頭搶眼的粉紅髮色，拿著花束與校門合影。照片一出立刻讓網友炸鍋，瀏覽量瞬間逼近100萬，大家都被這超齡的氣場給震懾住了。

母親懷念女兒清純模樣

Rumina的社群帳號由母親經營，貼文中感嘆女兒身高從入學時120公分長到目前的154公分，字裡行空充滿對孩子成長的欣慰。雖然外界對她的第一印象多是濃妝華麗，但媽媽也曾分享過她小3到小6的變化，懷念起女兒曾是黑髮童模的清純模樣。

Rumina母親表示女兒從小3開始逐漸變化，原本黑髮時維持清純模樣。（翻攝X@rumina_510）

▲Rumina母親表示女兒從小3開始逐漸變化，原本黑髮時維持清純模樣。（翻攝X@rumina_510）

早熟模樣藝人震驚

現年12歲的Rumina（るみな），以小學生辣妹形象走紅，這回慶祝小學畢業的照片也引發外界熱烈討論，由於Rumina的裝扮風格極具視覺衝擊，許多網友起初還以為是某位學生的家長，紛紛留言道歉表示看外表真的猜不出年紀，「冒昧了，我還以為是30多歲」、「這個應該是媽媽吧？」大多網友都被視覺年齡給騙了，直呼看起來太成熟。事實上，她在去年參加綜藝節目時就曾引發轟動，當時的主題正是年齡不詳的美女，現場藝人得知她還在念小6時，每個人都露出不可置信的表情。

Rumina平常喜歡跟朋友玩盪鞦韆。（翻攝X@rumina_510）

▲Rumina平常喜歡跟朋友玩盪鞦韆。（翻攝X@rumina_510）

濃妝艷抹卻愛盪鞦韆

有趣的是，拿掉假髮跟濃妝後，Rumina其實就是個愛玩盪鞦韆的普通女孩。節目製作單位曾展示Rumina素顏背書包的日常照，揭露辣妹面具下的反差魅力。儘管裝扮成熟，她受訪時坦言最喜歡的消遣還是去公園玩耍，這種私下的單純特質與螢光幕前的強烈對比，反而更多觀眾嘖嘖稱奇。


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