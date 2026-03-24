快訊／伊朗2大能源設施遭轟炸　周圍民宅受損

▲位於伊朗中部伊斯法罕（Isfahan）附近的核設施。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗官員與媒體指控，儘管美國總統川普才剛宣布延後對伊朗能源網路的攻擊計畫，但位於伊斯法罕（Isfahan）與霍拉姆沙赫爾（Khorramshahr）的兩處能源設施，仍在24日遭到美以聯手襲擊，造成部分設施受損並波及民宅。對此，伊朗革命衛隊（IRGC）發出強烈警告，反擊行動將鎖定以色列電廠及美軍基地設施。

伊斯法罕、霍拉姆沙赫爾能源設施遇襲 民宅受損

根據伊朗法斯通訊社（Fars News Agency）報導，位於伊朗中部伊斯法罕省（Isfahan）北區卡維路（Kaveh Street）的一棟瓦斯管理局大樓，以及一座瓦斯減壓站遭到擊中。攻擊導致設施部分區域受損，並造成周邊多棟民宅受到波及。

所幸在攻擊發生前，當局已採取預防性安全措施，先行讓該減壓站停止運轉，才成功避免了更大規模的爆炸。

與此同時，位於伊朗西南部、鄰近伊拉克與科威特邊境的城市霍拉姆沙赫爾（Khorramshahr）也傳出災情。

報導指出，一枚砲彈擊中了一座電廠天然氣管線站的外部區域。當地官員證實，該起事件並未造成人員傷亡，且能源供應目前仍維持正常。

川普才喊「延後5天」 德黑蘭怒打臉：根本沒談判

事實上，川普（Donald Trump）在23日才剛發表聲明，宣稱基於「強有力的對話」以及達成協議的可能性，將對伊朗能源網路的攻擊計畫延後五天，同時也指示戰爭部不得打擊相關設施。

然而，伊朗官方隨即迅速否認川普關於談判的說法，強調與美方的任何直接或間接提議都沒有關係。法斯通訊社也指出，目前尚無法確認攻擊發生的精確時間，究竟是在川普宣布延長最後通牒之前，還是聲明發表之後。

若是攻擊發生在川普聲明之後，則意味著美方並未履行其承諾，這也將讓負責在雙方之間斡旋的人士處境更為複雜。

伊朗國會、革命衛隊發重話：將報復以色列與美軍基地

面對能源設施遭襲，伊朗方面展現極硬態度。伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）嚴正警告，如果伊朗的電廠繼續遭到攻擊，整個中東地區的關鍵基礎設施都可能面臨「不可逆轉的破壞」。

伊朗伊斯蘭革命衛隊也同步發出警告，表示任何反擊行動的目標，都將包含以色列內部的電廠，以及為該地區美軍基地提供電力的設施。