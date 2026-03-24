遭爆在中國「做不該做的事」　蕭旭岑：試圖抹殺人格我正面以對

記者郭運興／台北報導

馬英九基金會人事地震風波持續延燒，更聲明「已委請律師針對先前發生的嚴重違反財政紀律情事，盡快送請司法機關深入調查」。今（24日）週刊爆料，前幕僚蕭旭岑、王光慈離職原因是前國安會祕書長金溥聰奉命主導的權力重整，關鍵在於馬掌握近年一直有人利用「馬辦」名義在中國「做一些事」，決定出手整頓。對此，蕭旭岑透露自己並未積極回應的2原因，他也強調，「有人持續用影射的方式匿名放話，試圖抹殺人格與最單純的兩岸交流，我絕對正面以對」。

▲前總統馬英九、蕭旭岑。（圖／記者徐文彬攝）

蕭旭岑表示，「今天鏡週刊的報導，很多不分黨派，相信自己為人的好朋友都來關心打氣，感謝鏡週刊有打電話給我查證，有人持續用影射的方式匿名放話，試圖抹殺人格與最單純的兩岸交流，我絕對正面以對」。

蕭旭岑表示，自己從離開到現在都沒有針對這件事做積極的回應，原因有二。

蕭旭岑指出，第一，如今兩岸和平、台灣能源政策、國防議題等大是大非的事情，等著國民黨去推進，自己不希望基金會的內部風波，影響到鄭主席以及國民黨的推動。

蕭旭岑指出，第二，「我對馬總統感念與感謝，他對我有恩，因此即便我可能會遭受一些誤解，我也要維護馬總統以及馬家人。但不代表有心人士可以利用這一點，瘋狂對我抹黑，打擊兩岸關係」。

最後，蕭旭岑強調，「自己祝福馬英九基金會未來繼續努力，為馬英九總統以及兩岸交流加油。但如果針對我個人的操守繼續抹黑或不實指控，我一定捍衛到底。任何想要破壞兩岸和平與兩岸青年交流的惡勢力，我一定堅決對抗到底」。