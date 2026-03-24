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社會 社會焦點 保障人權

遭詐騙2243萬要求「介紹車手少年」全賠　投資客吞敗訴

記者黃翊婷／綜合報導

男子A在2024年間誤信詐騙集團話術，掏出2243萬餘元投資，後來發現被騙，憤而對當時尚未成年的「車手介紹人」小豪（化名）提告求償。不過，桃園地院法官認為，當時車手並未取款成功，況且A男也沒有證據可以證明小豪曾參與先前的詐騙行為，最終裁定駁回他的告訴。

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲A男遭詐騙2243萬餘元，提告要求「車手介紹人」賠償卻遭法院裁定駁回。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

A男在判決書中主張，詐騙集團在2024年7月至9月間利用假投資話術，誘使他拿出2243萬5032元投資，其中包含現金1840萬1000元以及6塊價值403萬4032元的黃金；小豪在同年9月邀請B男加入詐團，B男再依照指示前來他的住處收取200萬款項，所以他認為「介紹人」小豪應連帶賠償所有損失。

小豪則辯稱，他沒有介紹B男加入詐團，也沒有要求B男去收款，「我只有將他介紹給我朋友」，因為B男剛好認識他，才會說是他指使去收款；退一步而言，當時收款並未成功，A男損失的2243萬餘元不應該由他負責。

桃園地院法官表示，B男2024年9月前往A男的住處準備收取200萬元款項，當場被埋伏警員逮捕，所以A男當下並未出現任何損失，難認B男構成不法侵害行為，也難認小豪有任何不法侵害到A男權利的行為，A男對此提告要求小豪負起賠償責任，顯然無據。

法官指出，而且A男沒有證據可以證明，小豪還有「其他行為」與他所受到的損失有關，最終認定他的請求為無理由，裁定駁回，全案仍可上訴。

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