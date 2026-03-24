拚翻桌率？小吃店疑裝「訊號遮蔽器」無法滑手機　業者致歉揭原因

▲網友發現小吃店店家裝訊號遮蔽器，內用時手機都收不到訊號。（圖／翻攝臉書路上觀察學院、示意圖Pexels）

圖文／CTWANT

近期有民眾反映，在新北市一間麵店用餐時，手機竟完全收不到訊號，引發關注。根據網友在臉書社團「路上觀察學院」分享的內容指出，22日前往該店用餐時，發現即使座位靠近門口，手機仍顯示無訊號，情況異常。

該名網友表示，起初以為是電信問題，但觀察店內環境後，發現疑似設有訊號遮蔽設備。經查詢相關品牌與型號後，確認為訊號干擾裝置，單價約5600元。他推測，店家可能基於提高翻桌率或管理現場秩序等考量而裝設相關設備。

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貼文曝光後，引發大量討論，「私設干擾手機訊號違反電信法，想搞他的話可以檢舉」、「信號遮蔽器這種器材只有警方或調查局、國家安全局等司法治安機關才有資格以專案核准方式申請，一般人無法申請也不可購置安裝」、「我只要第一次進去吃飯發現沒訊號，這家店我就不會再去第二次了」、「他們是故意的，不要讓客人邊吃邊看手機或吃完霸占位子不走滑手機」、「提升翻桌率，要你吃飽快走」。

事件延燒後，有民眾前往店家Google評論區留下意見。對此，業者出面回應，坦承確實曾放置訊號遮蔽設備，並說明過去店內曾因訊號問題引發顧客糾紛，才決定採取此措施。業者同時表示，已將設備撤除，並對造成困擾公開致歉，承諾未來將檢討改進。

國家通訊傳播委員會（NCC）曾說明，無線電頻率屬於國家資源，未經核准不得任意使用或干擾。訊號遮蔽器會影響手機、WiFi及GPS等通訊功能，對周邊通信造成干擾，僅限特定機關在專案核准下使用。

NCC指出，若民眾或業者未經許可擅自設置相關設備，已違反《電信法》規定，最重可處拘役或併科新台幣20萬元以下罰金。主管機關也呼籲，若發現類似情形，可向相關單位檢舉，以維護通訊秩序。

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