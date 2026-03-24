阿翰合體「龍鬚糖小哥」！兩人神撞臉網友看傻：到底誰是誰？

▲阿翰和龍鬚糖小哥合體，令許多網友驚呼認不出來誰是誰。（圖／翻攝IG／＠hanhanpovideo）

圖文／CTWANT

以模仿「房東阿姨」、「阮月嬌」等角色走紅的YouTuber阿翰，近日他邀請在韓國明洞擺攤、因與台灣旅客互動而爆紅的「龍鬚糖小哥」合作拍片，兩人首度同框，因外型神似掀起討論。

阿翰過去憑藉多個角色打開知名度，包含「算命阿姨」及越南新住民角色「阮月嬌」，透過唯妙唯肖的演出，累積大量粉絲。近期他亦登上台語歌唱節目《超級紅人榜》，展現歌唱實力，拓展創作領域。

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另一方面，台灣女婿「龍鬚糖小哥」則是近年透過短影音迅速竄紅的人物。其在韓國街頭販售龍鬚糖，並與台灣旅客頻繁互動，因自然親切的交流方式受到關注，被部分網友戲稱為「台灣駐韓辦事處」，在台灣累積高人氣。

23日兩人發布合作影片，開頭阿翰飾演的「房東阿姨」前往韓國，回家開門後竟變成「龍鬚糖小哥」，影片後段阿翰也直接化身為在明洞擺攤的角色，兩人同框合影，不論五官或神情皆高度相似，讓大批網友感到驚奇。

▲龍鬚糖小哥（左）飾演阿翰經典角色房東阿姨。（圖／翻攝IG／＠hanhanpovideo）

對此，不少網友留言表示，「姨模姨樣」、「我看了10秒才發現不一樣」、「一直在想為什麼可以拍兩個阿翰同框還摸肚子」、「現在才發現根本是兄弟」、「龍鬚糖小哥超像房東阿姨，未來可以代班了，還是小哥發展一個韓國房東阿姨也不錯」、「恐怕要滴血認親」。

「龍鬚糖小哥」也在留言區透露，該影片拍攝籌備已久，前段於花蓮拍攝，後段則由阿翰於3月赴韓完成，「你們很多人留言，想看我們合體，終於做到了啦！如果有煩惱的人或是心情不好的人，希望看完這部影片心情變好！」

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