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川普警告伊朗：你們有「最後一次」實現和平的機會

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普23日在田納西州孟菲斯（Memphis）發表打擊犯罪演說時，也談及中東局勢，表示美國正致力於確認是否能與伊朗達成一項「更廣泛的協議」，並警告德黑蘭當局，這是實現和平的「最後一次機會」。

川普：談判進入關鍵階段

BBC報導，川普在演說中延續其一貫談判風格，指出儘管與伊朗的交涉過程漫長且艱難，但他觀察到對方此次態度「是認真的」。他並聲稱，依目前進展判斷，伊朗已同意不再發展核武。

川普未透露具體談判對象與管道，但強調談判已進入關鍵階段，美方正觀察伊朗是否願意接受最終條件，以確保全球安全與秩序穩定。他表示，這場談判結果將影響世界局勢走向。

伊朗有最後一次實現和平的機會

川普也指出，自戰爭爆發以來，伊朗領導層已有部分成員在衝突中喪生，顯示其軍政體系受到重創。他表示，自己長期處理各類談判，但此次情勢攸關全球安全，而伊朗現在有最後一次實現和平的機會，「我們希望他們能接受」，「無論接不接受，美國與世界都將因為協議而更加安全」。

不過另一方面，此前伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在社群平台X發文，否認相關談判進展，直指所謂協商為「假新聞」。

卡利巴夫表示，伊朗並未與美國進行任何談判，並指控美方散布相關消息，是為了操縱金融與石油市場，並試圖擺脫美國與以色列當前「深陷的泥淖」。

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