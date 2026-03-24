美以「終戰路線」曝光！　目標徹底掌控荷莫茲海峽

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

中東戰火持續延燒，這場戰爭的「最終局勢」正逐漸浮現。根據《華盛頓郵報》22日報導，隨著美國向中東大舉增兵，加上總統川普威脅要「徹底摧毀」伊朗能源設施，種種跡象顯示，美以聯軍正朝向「掌控荷莫茲海峽」與奪取關鍵能源基礎設施的終戰路線前進，試圖以此作為結束戰爭的關鍵。

推翻神權政權太難？美以「終戰目標」轉向海峽鎖喉

報導指出，美以對伊朗開戰之初，曾將「推翻伊朗神權政權」與「永久消除德黑蘭核武能力」視為可行目標，但多位安全官員最新判定，這些目標目前看來難以達成。因此，奪取荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的控制權，已躍升為目前的最高戰略目標。

對川普（Donald Trump）而言，打破伊朗對海峽的控制，不僅能讓他宣稱勝利並逐步結束戰爭，更能平息日益擴大的全球能源危機。以色列官員更強調，若德黑蘭未來重啟飛彈生產或發展核武，美以必將再度發動打擊，而掌控海峽能剝奪伊朗反制未來攻擊的籌碼。

川普祭48小時最後通牒：不開門就炸平發電廠

川普日前在社群平台Truth Social貼出警告，要求伊朗在48小時內在不帶威脅的情況下全面開放荷莫茲海峽，「美國將擊毀並摧毀他們的各式發電廠，並從最大的那一座開始動手！」

儘管川普語氣強硬，但他同時做出「解除對伊朗海上石油制裁」的異常決定，引發包括共和黨議員在內的質疑。參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）坦言，派遣地面部隊將使戰爭進入「截然不同的層級」，與當初向國會簡報的內容有極大落差。

參議員提里斯（Thom Tillis）也批評，國會根本無法得知美國明確的作戰目標，尤其五角大廈正尋求核准超過2000億美元的戰爭資金。

4500名陸戰隊重裝壓境 哈爾克島淪下個目標

軍事方面，美軍正展現強大火力。一支由4500名水兵與海軍陸戰隊組成的特遣部隊，正配備F-35戰鬥機與裝甲登陸車挺進中東。來自聖地牙哥的第11海軍陸戰隊遠征支隊也已提前部署。以色列官員直言，「這些陸戰隊員可不是來當裝飾品的。」

報導分析，美軍新部署釋放出「奪取島嶼與海峽」的強烈信號。重點目標鎖定處理伊朗九成原油出口的石油樞紐哈爾克島（Kharg Island）。拿下此島與荷莫茲海峽，能徹底切斷德黑蘭的石油收益命脈，也能讓需要向全世界宣告「重開海峽」的川普從政治泥淖中脫身。