牽手摟腰人妻辯「只是禮貌」　小王遭求償百萬

記者黃翊婷／綜合報導

中部一名人夫控訴，妻子小美（化名）與男子阿強（化名）發生婚外情，兩人不僅共遊花蓮、同住酒店，期間還做出摟腰、牽手等親密行為，憤而決定對兩人提告求償100萬元。雖然小美和阿強均否認指控，阿強甚至辯稱摟腰、牽手只是出於禮貌，但並未獲得法官採信，日前仍被判處應連帶賠償人夫15萬元。

▲人夫控訴妻子小美尚未離婚，就與阿強發生婚外情。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，2023年3月間他騎車外出時，意外撞見小美搭乘阿強的汽車，於是上前攔車追問，當時兩人否認踰矩，但他內心仍感到不安，於是委託第三人調查，這才知道兩人不僅日常頻繁密切互動，還曾在2023年6月相約至花蓮旅遊，期間不僅摟腰、牽手，甚至同住酒店，同年年底便一起同居，憤而決定對兩人提告求償100萬元。

對於丈夫的指控，小美否認與阿強同居，並反控丈夫婚內對家庭毫不關心，還對她做出性侵害行為，夫妻倆早已在2023年2月分居，並開始商談離婚事宜；至於阿強，她是在2021年間透過網路認識的，兩人2023年5月才第一次見面，結果就遭丈夫攔車追問、暴力對待。

阿強也辯稱沒有與小美同居，他不知道小美是有配偶之人，直到2023年6月一起出遊時，被人夫委託的徵信業者包圍，才知道女方已婚的事情；至於為何做出牽手、摟腰等行為，他表明只是出於禮貌性、為了確保彼此安危，兩人從未踰矩。

不過，法官認為，小美和阿強均不否認曾一起前往花蓮旅遊，期間有摟腰、牽手等親密行為，雖然阿強辯稱是出於禮貌、安全考量，但從證據照片看來，當時並未出現任何急迫、危險的事情，他根本沒必要對小美做出牽手、攙扶、摟腰等行為。

法官進一步指出，小美和阿強在旅遊期間同住酒店，顯然已經超出異性友人之間正常往來情誼的合理認知，確實侵害到人夫的權益，況且阿強有過婚姻家庭生活經驗，與小美相識時間也不短，兩人第一次見面就遭人夫激烈反對，他應當可以預見小美與人夫之間的關係糾葛，並非一般離婚的前配偶可解。

最終，法官沒有採信小美和阿強的說詞，並判兩人應連帶賠償人夫15萬元較為適當，全案仍可上訴。

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