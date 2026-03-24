賴清德拋重啟核電　時力批政治誠信問題：三大前提達成了？

▲總統賴清德。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德日前拋出核電新方向，指出核二、核三廠具備重啟條件，台電預計於3月底將再運轉計畫送交核安會審議，引發外界關注民進黨「非核家園」政策是否出現轉彎。代力量指出，重啟計畫一旦送出，即代表核電延役的法律程序正式啟動。是否重啟核電，是一個基本的政治誠信問題。賴清德總統過去曾清楚承諾，核電重啟必須滿足三個前提：核安無虞、核廢有解、社會有共識，這三大前提達成了嗎？

時代力量指出，核安並非無虞。台電評估指出，核三廠面臨超過設計值的地震風險，核二、核三設備也已老化，政府從未清楚回應這個風險。再來，蘭嶼的低階核廢料放了四十年，至今仍沒有最終處置場。

時力直言，高階核廢料更連具體計畫與時程都付之闕如，政府有信心說「有解」嗎？最後，核三重啟公投沒有通過門檻，這樣的「社會共識」顯然經不起檢驗。

時代力量強調，《核管法》的修法只是把法律上的門打開，並非等於必須重啟核電。如果政府認為情勢改變、需要重新評估核電，就應該誠實面對、充分向社會說明，而非在三個前提條件都未達成的情況下，一方面宣稱供電無虞，另一方面卻背離自己的承諾，這已違反最基本的政治誠信原則。

時代力量指出，按程序，核電重啟仍須經核安會審查，即使在最快的情境下，也要到 2028 年底才有可能再次啟用。在此之前，賴政府必須做到核安審查公開透明、核廢處置要有具體時程與法制、重大政策轉向要有真正的社會討論等三件事，能源政策可以調整，但政府的誠信不能打折。