最新財產申報！　凌濤背1635萬房貸、綠議員被倒債千萬

▲國民黨桃園市議員凌濤。（圖／記者黃哲民攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（24日）公布最新一期財產申報，包含部分桃園市議員及台中市議員，其中，國民黨桃園市議員凌濤去年以2180萬價格購入桃園一處房產，存款608萬，仍有債務1635萬用於房貸；民進黨桃園市議員李光達存款913萬，有債權1200萬用於借貸，債務人羅男則是惡性倒閉已逃往中國。

根據財產申報，凌濤名下1筆土地、建物位於桃園市桃園區，以2180萬價格購入，一輛119萬的Honda汽車，存款608萬3443元，基金受益憑證總價額29萬9091元、4筆保險，債務1635萬用於房貸。

民進黨市議員李光達名下9筆土地、1筆建物皆位於桃園，1輛TOYOTA、存款913萬8533元，股票總價額572萬5180元（以每股票面價額10元計），主力包含中工20萬股、明基材34萬9千股，基金受益憑證22萬1822元、10筆保險、債權1200萬用於借貸，債務人羅男則是惡性倒閉已逃往中國。

國民黨桃園市議員王仙蓮名下有8筆土地、1筆建物，分別位於花蓮光復、桃園中壢、復興，1輛納智捷、1輛日產，存款494萬5332元，股票主力放在聯電29000股，基金受益憑證174萬6976元、2本黃金存摺總價額102萬9433元、8筆保險。另有債務149萬1101元，用於自用住宅房屋貸款。