　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普擬扶植「伊朗議長」接班！　欲複製委內瑞拉模式換石油

▲▼伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）。（圖／VCG）

▲伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）。（圖／VCG）

記者張方瑀／綜合報導

隨著美國總統川普（Donald Trump）釋放訊號，準備將重心從軍事施壓轉向透過談判結束僵局，傳出白宮正私下評估將伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）視為潛在的合作夥伴，甚至是未來的領導人。

「他現在是熱門人選」　白宮鎖定伊朗體制內實權者

根據兩名政府官員透露，現年64歲的卡利巴夫雖然過去多次威脅要對美國及其盟友進行報復，但在白宮部分官員眼中，他被視為一個可行的夥伴。

消息人士指出，白宮目前正處於測試階段，尚未對特定人選做出最後決定，目的是希望能壓力測試多位候選人，尋找真正願意達成協議的人。

一名官員形容，卡利巴夫是目前的熱門人選，「他是層級最高的人選之一，但我們必須先測試他們，不能操之過急。」

欲複製「委內瑞拉模式」　首要目標鎖定石油

報導指出，川普政府急於鎖定談判夥伴，主因是希望解決伊朗局勢引發的市場動盪、油價飆升及通膨憂慮。川普特別關注經濟層面的石油問題，因此不願摧毀伊朗的石油樞紐哈爾克島（Kharg Island）。

官員透露，川普希望下一任伊朗領導人能簽署類似羅德里格斯（Delcy Rodríguez）在委內瑞拉模式下的協議。

當時馬杜洛（Nicolás Maduro）被捕後，由副總統羅德里格斯接掌。官員坦言，「這就像是扶植一個像羅德里格斯那樣的人，我們會保住他的位子，而他則要跟我們合作，在石油問題上給我們一個優渥的協議。」

排除流亡反對派　「巴勒維不在考慮範圍」

在尋找接班人選的過程中，美方傾向於鎖定「體制內」的實權人物。兩位官員明確表示，流亡海外的反對派人士巴勒維（Reza Pahlavi）並非選項，因為政府認為他在伊朗國內不具備合法性，「在國外長大的人是我們最不想要扶植的，那會導致混亂。」

儘管卡利巴夫23日否認與美方有任何談判，但美方官員認為這僅是內部的政治表態。

專家憂過於天真　伊朗恐非「乖乖聽話」

然而，這項計畫在白宮盟友眼中被視為過於天真。有國安團隊成員指出，伊朗已證明即使遭受打擊仍能製造麻煩，「他們不會就這樣乖乖聽話並把石油拱手讓給川普。」

海灣國家官員也質疑，川普可能只是在爭取時間穩定市場，並為自己撤回先前威脅轟炸伊朗電廠的「限時令」找藉口。國際危機組織分析師瓦艾茨（Ali Vaez）則認為，卡利巴夫身為體制圈內人，受到軍方及安全精英的嚴格限制，極難對華府做出實質讓步。

目前川普已宣佈，在雙方進行外交談判期間，將對伊朗電廠及能源設施暫停5天的軍事打擊。白宮高層官員強調，川普希望能看到荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的現狀有所進展並達成停火，「總統跟所有人一樣，寧可要和平，也不要戰爭。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 5943 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
魏哲家被批「飄了」　台積電歷任董座語錄一次看：講話的氣勢
金溥聰率隊闖「馬辦」爆衝突　王光慈被拉扯尖叫
快訊／川普TACO股市反彈！　日股開盤飆破千點、韓股開高
孫芸芸女兒剛生完「正臉模樣」曝！一症狀發作：可以感同身受
伊朗顧問爆「美國早想收手」：1週前就該停火　以色列硬要繼續打
徐若熙日職初登板4/1作客樂天金鷲　「台灣至寶」開幕迎戶外挑
孫芸芸女兒「孕肚搭機飛澳」被目擊　孩子的爸豪門家世曝
OnlyFans老闆43歲癌逝　「身價1500億」致富祕辛曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普擬扶植「伊朗議長」接班！　欲複製委內瑞拉模式換石油

快訊／川普TACO股市反彈！　日股開盤飆破千點、韓股開高

澤倫斯基：烏克蘭握有俄羅斯向伊朗提供情報的證據

高市早苗成功建言川普　應「高度謹慎」處理台灣議題

1週前就該停火！伊朗顧問爆「美國早想收手」　以色列硬要繼續打

金正恩：北韓「核武地位」不可逆轉　南韓是最敵對國家

伊朗稱「完全掌控」荷莫茲海峽及周邊海域：外國勢力別干涉

英驅逐艦「龍號」趕抵東地中海　15年來最強兵力集結

納坦雅胡通話川普「取得重大戰果」　以色列續襲伊朗黎巴嫩

華爾街日報：華府盛傳　川普擬向習近平表態反對台獨

百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

以色列狂炸關鍵橋樑　黎巴嫩總統警告：恐全面地面入侵

新北無照猴騎改裝車載妹拒檢！台64蛇行狂飆　警拔槍喊趴下

最美抗癌女神王韡蒨離世　曾勵志PO光頭照「所有安排都是最好安排」　小心淋巴癌6警訊

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

賴清德拋重啟核電！盧秀燕表態：丟棄反核神主牌是正確的

川普擬扶植「伊朗議長」接班！　欲複製委內瑞拉模式換石油

快訊／川普TACO股市反彈！　日股開盤飆破千點、韓股開高

澤倫斯基：烏克蘭握有俄羅斯向伊朗提供情報的證據

高市早苗成功建言川普　應「高度謹慎」處理台灣議題

1週前就該停火！伊朗顧問爆「美國早想收手」　以色列硬要繼續打

金正恩：北韓「核武地位」不可逆轉　南韓是最敵對國家

伊朗稱「完全掌控」荷莫茲海峽及周邊海域：外國勢力別干涉

英驅逐艦「龍號」趕抵東地中海　15年來最強兵力集結

納坦雅胡通話川普「取得重大戰果」　以色列續襲伊朗黎巴嫩

華爾街日報：華府盛傳　川普擬向習近平表態反對台獨

台灣Kia「改款新Sportage」要來了！導入全新油電4月上市

大谷翔平第5戰先發！道奇開季輪值出爐　第二場有望對決岡本和真

職場生存指南：5個地雷話題，聰明人絕對不碰

川普擬扶植「伊朗議長」接班！　欲複製委內瑞拉模式換石油

快訊／川普TACO股市反彈！　日股開盤飆破千點、韓股開高

澤倫斯基：烏克蘭握有俄羅斯向伊朗提供情報的證據

台灣「Volvo主力改款休旅」售價車型曝光！預計4月上市

高市早苗成功建言川普　應「高度謹慎」處理台灣議題

3月24日星座運勢／天蠍獲回報、牡羊漸獲利　12星座財氣關鍵

龍恩春訓表現亮眼仍遭下放　小熊主帥：距離大聯盟只差一步

57歲蕭薔傳參戰《浪姐7》　不Care天價酬勞「只看緣分」

國際熱門新聞

悲報！OnlyFans老闆癌逝　享年43歲

川普TACO暫時不打伊朗　背後盤算曝光

川普：荷莫茲海峽將很快開放

客機撞消防車「機鼻撞爛」　正副機師亡

OnlyFans老闆43歲癌逝　「身價1500億」致富祕辛曝光

打臉川普　伊朗否認跟美國溝通

川普曝「美方非常有意和談」

美國與伊朗本周將在巴基斯坦談判

伊朗國會議長打臉川普！　否認曾進行談判

川普TACO暫緩打伊　美股收高634點

以媒：美國設4月9日為「終戰日」　川普可望5月出訪以色列

不只核武石油！伊朗手上還有這王牌

美國務院發布全球警示

台美談判內幕曝！緊急制定「黃金計畫」　賴清德凌晨3點半接電話

更多熱門

相關新聞

澤倫斯基：烏克蘭握有俄羅斯向伊朗提供情報的證據

澤倫斯基：烏克蘭握有俄羅斯向伊朗提供情報的證據

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏克蘭軍事情資單位掌握「無可辯駁的證據」，顯示俄羅斯持續向伊朗提供情報支援，這類行為將延長中東戰爭並加劇區域不穩定。

高市成功建言川普　應高度謹慎處理台灣議題

高市成功建言川普　應高度謹慎處理台灣議題

美1週前想喊停　伊朗顧問：以色列執意要打

美1週前想喊停　伊朗顧問：以色列執意要打

金正恩：北韓「核武地位」不可逆轉

金正恩：北韓「核武地位」不可逆轉

伊朗稱「完全掌控」荷莫茲海峽及周邊海域：外國勢力別干涉

伊朗稱「完全掌控」荷莫茲海峽及周邊海域：外國勢力別干涉

關鍵字：

中東伊朗軍武國際軍武美國北美要聞川普

讀者迴響

熱門新聞

孫芸芸26歲超正女兒爆未婚生子！

趙衍慶91歲病逝　生前持有滿手台積電

悲報！OnlyFans老闆癌逝　享年43歲

新北女國中生遭學姊霸凌　10人送辦

明變天！　雨區擴大時間曝

川普TACO暫時不打伊朗　背後盤算曝光

孫芸芸女兒被目擊「挺孕肚搭機」！

好市多瘋搶「冷凍藍莓」吃1補5！藥師激推：吸收率多25%

他封住家中「真正漏洞」：蚊子消失三個月

川普：荷莫茲海峽將很快開放

不爽死者供毒外甥　撂人挖眼毀容虐殺

台人怒「飯店無法住滿24小時」　大票人逆風

嗆「青鳥去曬太陽」炎上！闆娘淚崩4度鞠躬

客機撞消防車「機鼻撞爛」　正副機師亡

即／台南回收廠惡火傳爆炸聲！1員工受困

更多

最夯影音

更多
百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍
A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面