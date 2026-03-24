川普擬扶植「伊朗議長」接班！　欲複製委內瑞拉模式換石油

▲伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）。（圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

隨著美國總統川普（Donald Trump）釋放訊號，準備將重心從軍事施壓轉向透過談判結束僵局，傳出白宮正私下評估將伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）視為潛在的合作夥伴，甚至是未來的領導人。

「他現在是熱門人選」 白宮鎖定伊朗體制內實權者

根據兩名政府官員透露，現年64歲的卡利巴夫雖然過去多次威脅要對美國及其盟友進行報復，但在白宮部分官員眼中，他被視為一個可行的夥伴。

消息人士指出，白宮目前正處於測試階段，尚未對特定人選做出最後決定，目的是希望能壓力測試多位候選人，尋找真正願意達成協議的人。

一名官員形容，卡利巴夫是目前的熱門人選，「他是層級最高的人選之一，但我們必須先測試他們，不能操之過急。」

欲複製「委內瑞拉模式」 首要目標鎖定石油

報導指出，川普政府急於鎖定談判夥伴，主因是希望解決伊朗局勢引發的市場動盪、油價飆升及通膨憂慮。川普特別關注經濟層面的石油問題，因此不願摧毀伊朗的石油樞紐哈爾克島（Kharg Island）。

官員透露，川普希望下一任伊朗領導人能簽署類似羅德里格斯（Delcy Rodríguez）在委內瑞拉模式下的協議。

當時馬杜洛（Nicolás Maduro）被捕後，由副總統羅德里格斯接掌。官員坦言，「這就像是扶植一個像羅德里格斯那樣的人，我們會保住他的位子，而他則要跟我們合作，在石油問題上給我們一個優渥的協議。」

排除流亡反對派 「巴勒維不在考慮範圍」

在尋找接班人選的過程中，美方傾向於鎖定「體制內」的實權人物。兩位官員明確表示，流亡海外的反對派人士巴勒維（Reza Pahlavi）並非選項，因為政府認為他在伊朗國內不具備合法性，「在國外長大的人是我們最不想要扶植的，那會導致混亂。」

儘管卡利巴夫23日否認與美方有任何談判，但美方官員認為這僅是內部的政治表態。

專家憂過於天真 伊朗恐非「乖乖聽話」

然而，這項計畫在白宮盟友眼中被視為過於天真。有國安團隊成員指出，伊朗已證明即使遭受打擊仍能製造麻煩，「他們不會就這樣乖乖聽話並把石油拱手讓給川普。」

海灣國家官員也質疑，川普可能只是在爭取時間穩定市場，並為自己撤回先前威脅轟炸伊朗電廠的「限時令」找藉口。國際危機組織分析師瓦艾茨（Ali Vaez）則認為，卡利巴夫身為體制圈內人，受到軍方及安全精英的嚴格限制，極難對華府做出實質讓步。

目前川普已宣佈，在雙方進行外交談判期間，將對伊朗電廠及能源設施暫停5天的軍事打擊。白宮高層官員強調，川普希望能看到荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的現狀有所進展並達成停火，「總統跟所有人一樣，寧可要和平，也不要戰爭。」