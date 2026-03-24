高市早苗成功建言川普　應「高度謹慎」處理台灣議題

▲美國總統川普在白宮與日本首相高市早苗會晤。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普預計於今年稍晚出訪北京，並與中國國家主席習近平會晤。對此，拜登政府時期的前副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）指出，日本首相高市早苗日前訪美時，成功扮演了關鍵角色，向川普力陳維持台海穩定及謹慎處理台灣議題的重要性；然而他也擔憂，川普在面對北京時，是否會為了獲取短期利益而動搖既有的戰略方針。

高市早苗化身「安倍2.0」 力勸川普穩住台海

根據《中央社》報導，華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）23日舉行座談會，邀請現任「美商亞洲集團」（The Asia Group）主席康貝爾分析即將到來的川習會。

他在會中透露，日本首相高市早苗上週訪問華盛頓，儘管當時美伊局勢戰雲密布，奪走了大部分的媒體焦點，但高市在白宮與川普（Donald Trump）會晤時，表現極為出色。

康貝爾形容，高市早苗的角色宛如川普第一任期時的已故前首相安倍晉三，她非常有效地向川普闡述了盟友間的戰略利益，並強調美國維持區域穩定、高度謹慎應對台灣議題的絕對必要性。

川習會延至5月 白宮重申台海和平穩定

川普原定於3月底訪問中國，但受到美伊戰爭局勢影響，行程被迫往後推遲。川普先前在白宮會見高市早苗時，曾向媒體證實訪中行程將延後約一個半月，並表示自己非常期待這場外交重頭戲。

根據白宮在「川高會」後公布的事實清單，美日兩國領袖共同承諾將維護台灣海峽的和平與穩定，並將其視為全球繁榮與區域安全中「不可或缺」的一環。同時，雙方也明確表達反對任何藉由武力或脅迫手段，企圖片面改變現狀的行為。

康貝爾的擔憂：川普是否會尋求「中間地帶」？

儘管高市早苗已提前「打預防針」，但康貝爾對未來台海局勢仍抱持警覺。他指出，自己擔憂川普可能會嘗試用一種所謂的「常識」或具有「彈性」的做法來重新構思美台及兩岸關係。

「如果川普改變了我們維持台海穩定的某些核心元素，我不會感到意外，」康貝爾直言，川普可能認為尋求某種「中間地帶」才符合美國利益。他進一步分析，北京短期內未必會動武，但可能會試圖從川普手中獲取一個看待台灣議題的「新架構」，而這極有可能引發台灣方面的強烈不安。

美中各取所需 台灣恐成角力籌碼

針對川習會的談判目標，康貝爾認為雙方各懷鬼胎。川普政府的重心預計將放在短期可見的經濟果實，例如要求中國擴大採購美國的飛機與農產品。

相對地，中方則會鎖定長期戰略利益，包括要求削減關稅、建立在美投資架構，以及在不受限制的前提下獲取美國高科技技術。更重要的是，北京勢必會施壓美方，要求在台灣議題上做出符合中國戰略利益的表述。

康貝爾曾是歐巴馬政府「重返亞洲」政策的核心推手，對於亞太局勢有深刻洞察。隨著川習會進入倒數，這位資深外交官的示警，也為台美日三方關係投下了值得關注的變數。