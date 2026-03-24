　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

金溥聰率隊闖「馬辦」爆衝突　王光慈被拉扯尖叫

2月25日金溥聰銜命赴馬基金會，同行人員與王光慈一度爆拉扯衝突。（示意畫面，AI繪圖FREEPIK生成，本刊美術組後製）

▲2月25日金溥聰銜命赴馬基金會，同行人員與王光慈一度爆拉扯衝突。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

馬英九基金會風波愈演愈烈，本刊調查，這起事件爆發要回到上月25日上午10時許，馬英九基金會正準備進行新春拜拜儀式，金溥聰一行包括前隨扈、專精契約爭訟與公司治理官司的黃姓律師，及一位擁有電腦專長的人員共4人，突然出現在馬辦，並試圖進入王光慈的辦公室，基金會人員見狀上前阻攔，據現場人士轉述，王光慈一度與前隨扈拉扯，並情緒激動地尖叫「你把我的手弄紅了。」

二派人馬上演第一波衝突時，金與律師在後方未介入，律師還拿出手機錄影，隨後經現場人士通報，待在辦公室等拜拜的蕭旭岑才趕緊前去了解狀況，雙方持續在會議室對峙，金厲聲指控蕭、王處理基金會事務有瑕疵，包括王的執行長任命案程序有疑義及調薪自肥等，一副老神在在地對蕭、王表示，他握有馬親筆簽名的委任書，要求2人即刻解職。

王光慈跟隨馬英九多年，黨內有人為她如今境遇抱不平。（翻攝TVBS新聞）

▲王光慈跟隨馬英九多年，黨內有人為她如今境遇抱不平。

對此，蕭旭岑婉言回應，強調2人任命的合法性，並對金的質疑提出解釋，但金態度依然強硬，重申自己是奉命辦事，王光慈見溝通不成，拿出基金會章程，強調金沒有權力這樣做，雙方互不相讓，甚至爭得面紅耳赤。 二派人馬持續僵持不下，在場的高華柱見狀，立刻介入調停，表示既然他與金是被動處理此事，希望蕭、王二人配合，「你們若即刻辭職，事件就到此為止，不會再擴大。」並向二人掛保證，不會再有後續行動。


更多鏡週刊報導
金銜命整頓馬辦／「有人做了不該做的事」　馬英九命金溥聰開鍘蕭旭岑揭密
金銜命整頓馬辦2／金溥聰撂話：別把事情搞得很難堪　馬現身會議室反應曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 5943 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
魏哲家被批「飄了」　台積電歷任董座語錄一次看：講話的氣勢
金溥聰率隊闖「馬辦」爆衝突　王光慈被拉扯尖叫
快訊／川普TACO股市反彈！　日股開盤飆破千點、韓股開高
孫芸芸女兒剛生完「正臉模樣」曝！一症狀發作：可以感同身受
伊朗顧問爆「美國早想收手」：1週前就該停火　以色列硬要繼續打
徐若熙日職初登板4/1作客樂天金鷲　「台灣至寶」開幕迎戶外挑
孫芸芸女兒「孕肚搭機飛澳」被目擊　孩子的爸豪門家世曝
OnlyFans老闆43歲癌逝　「身價1500億」致富祕辛曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

金溥聰率隊闖「馬辦」爆衝突　王光慈被拉扯尖叫

馬英九下令金溥聰開鍘蕭旭岑　「有人做了不該做的事」

「川普準備TACO」　介文汲曝原因：5天內會發生很多事

挨批嚇跑職棒、賠款味全龍　高虹安揭新竹棒球場內幕

于美人回鍋參選議員？北市激戰區8席搶翻　泛藍人選大爆量

馬辦指「違反財政紀律」送司法調查　蕭旭岑：一切合法且符紀律

昔喊「支持核電就罷免」！徐巧芯酸爆黃捷：現在要罷免賴清德嗎？

賴清德拋核電重啟！沈富雄爆「林義雄不會出來」：民進黨早有打算

外媒問兩岸統一？　鄭麗文稱還不成熟：先建立可持續的互動關係

李彥秀陪領表讚「輪我來抬轎！」　陳冠安拋「港湖百策」選議員

百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

以色列狂炸關鍵橋樑　黎巴嫩總統警告：恐全面地面入侵

新北無照猴騎改裝車載妹拒檢！台64蛇行狂飆　警拔槍喊趴下

最美抗癌女神王韡蒨離世　曾勵志PO光頭照「所有安排都是最好安排」　小心淋巴癌6警訊

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

賴清德拋重啟核電！盧秀燕表態：丟棄反核神主牌是正確的

金溥聰率隊闖「馬辦」爆衝突　王光慈被拉扯尖叫

馬英九下令金溥聰開鍘蕭旭岑　「有人做了不該做的事」

「川普準備TACO」　介文汲曝原因：5天內會發生很多事

挨批嚇跑職棒、賠款味全龍　高虹安揭新竹棒球場內幕

于美人回鍋參選議員？北市激戰區8席搶翻　泛藍人選大爆量

馬辦指「違反財政紀律」送司法調查　蕭旭岑：一切合法且符紀律

昔喊「支持核電就罷免」！徐巧芯酸爆黃捷：現在要罷免賴清德嗎？

賴清德拋核電重啟！沈富雄爆「林義雄不會出來」：民進黨早有打算

外媒問兩岸統一？　鄭麗文稱還不成熟：先建立可持續的互動關係

李彥秀陪領表讚「輪我來抬轎！」　陳冠安拋「港湖百策」選議員

台灣Kia「改款新Sportage」要來了！導入全新油電4月上市

大谷翔平第5戰先發！道奇開季輪值出爐　第二場有望對決岡本和真

職場生存指南：5個地雷話題，聰明人絕對不碰

川普擬扶植「伊朗議長」接班！　欲複製委內瑞拉模式換石油

快訊／川普TACO股市反彈！　日股開盤飆破千點、韓股開高

澤倫斯基：烏克蘭握有俄羅斯向伊朗提供情報的證據

台灣「Volvo主力改款休旅」售價車型曝光！預計4月上市

高市早苗成功建言川普　應「高度謹慎」處理台灣議題

3月24日星座運勢／天蠍獲回報、牡羊漸獲利　12星座財氣關鍵

龍恩春訓表現亮眼仍遭下放　小熊主帥：距離大聯盟只差一步

BTS V演我下班回家狀態　直播意外露睡褲XD

政治熱門新聞

馬辦指違反財政紀律送司法調查　蕭旭岑回應了

北市議員激戰區8席搶翻　泛藍人選大爆量

賴牽拖一句話就重啟核電　詹順貴怒罵

賴清德拋核電重啟！沈富雄：林義雄不會出來

蕭旭岑、王光慈離職　馬辦：將送司法調查

黃捷昔嗆挺核就罷免！藍營問：何時罷免總統

金溥聰率隊闖「馬辦」爆衝突　王光慈被拉扯尖叫

挨批嚇跑職棒　高虹安揭內幕

「川普準備TACO」　介文汲曝背後原因

賴清德「重啟核電」惹議　陳其邁立場曝

馬英九下令金溥聰開鍘蕭旭岑　「有人做了不該做的事」

周玉蔻警告徐國勇！　敢提名王世堅選台北「我就去黨部扔100盒雞蛋」

綠黨團：重啟核電廠是錯誤解讀　賴清德講話是因應萬一不代表立場鬆動

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

孫芸芸26歲超正女兒爆未婚生子！

趙衍慶91歲病逝　生前持有滿手台積電

悲報！OnlyFans老闆癌逝　享年43歲

新北女國中生遭學姊霸凌　10人送辦

明變天！　雨區擴大時間曝

川普TACO暫時不打伊朗　背後盤算曝光

孫芸芸女兒被目擊「挺孕肚搭機」！

好市多瘋搶「冷凍藍莓」吃1補5！藥師激推：吸收率多25%

他封住家中「真正漏洞」：蚊子消失三個月

川普：荷莫茲海峽將很快開放

不爽死者供毒外甥　撂人挖眼毀容虐殺

台人怒「飯店無法住滿24小時」　大票人逆風

嗆「青鳥去曬太陽」炎上！闆娘淚崩4度鞠躬

客機撞消防車「機鼻撞爛」　正副機師亡

即／台南回收廠惡火傳爆炸聲！1員工受困

更多

最夯影音

更多
百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍
A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面