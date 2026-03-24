金溥聰率隊闖「馬辦」爆衝突　王光慈被拉扯尖叫

▲2月25日金溥聰銜命赴馬基金會，同行人員與王光慈一度爆拉扯衝突。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

馬英九基金會風波愈演愈烈，本刊調查，這起事件爆發要回到上月25日上午10時許，馬英九基金會正準備進行新春拜拜儀式，金溥聰一行包括前隨扈、專精契約爭訟與公司治理官司的黃姓律師，及一位擁有電腦專長的人員共4人，突然出現在馬辦，並試圖進入王光慈的辦公室，基金會人員見狀上前阻攔，據現場人士轉述，王光慈一度與前隨扈拉扯，並情緒激動地尖叫「你把我的手弄紅了。」

二派人馬上演第一波衝突時，金與律師在後方未介入，律師還拿出手機錄影，隨後經現場人士通報，待在辦公室等拜拜的蕭旭岑才趕緊前去了解狀況，雙方持續在會議室對峙，金厲聲指控蕭、王處理基金會事務有瑕疵，包括王的執行長任命案程序有疑義及調薪自肥等，一副老神在在地對蕭、王表示，他握有馬親筆簽名的委任書，要求2人即刻解職。

▲王光慈跟隨馬英九多年，黨內有人為她如今境遇抱不平。

對此，蕭旭岑婉言回應，強調2人任命的合法性，並對金的質疑提出解釋，但金態度依然強硬，重申自己是奉命辦事，王光慈見溝通不成，拿出基金會章程，強調金沒有權力這樣做，雙方互不相讓，甚至爭得面紅耳赤。 二派人馬持續僵持不下，在場的高華柱見狀，立刻介入調停，表示既然他與金是被動處理此事，希望蕭、王二人配合，「你們若即刻辭職，事件就到此為止，不會再擴大。」並向二人掛保證，不會再有後續行動。



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