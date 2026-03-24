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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九下令金溥聰開鍘蕭旭岑　「有人做了不該做的事」

蕭旭岑現為國民黨副主席，從馬基金會離職，引來諸多聯想。

▲蕭旭岑現為國民黨副主席，從馬基金會離職，引來諸多聯想。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

由前總統馬英九成立的「馬英九文教基金會」驚爆家變，馬辦短短1週內在16及23日2度發聲明，引爆核心幕僚大洗牌。本刊調查，馬辦核心人事異動，實則是一場由前國安會祕書長金溥聰奉命主導的權力重整，關鍵在於馬掌握近年一直有人利用「馬辦」名義在中國「做一些事」，讓他深感不妥，決定出手整頓。金取得馬的委任書後，聯手基金會董事高華柱於春節後攤牌，將跟隨馬多年的蕭旭岑與王光慈火速解職，過程中2派人馬一度對峙，事後馬逐一致電董事說明，整起人事異動節奏明快，外人看似是金發動閃電突襲，其實是馬親自授意執行。

本月16日，馬英九基金會先對外公告執行長異動，改由前體委會主委戴遐齡出任，23日更明指基金會前員工過去踩違反財政紀律紅線，再次引發政壇熱議。

16日聲明僅是一般人事宣告，指蕭旭岑、王光慈2人言論及行為均「不能代表本會及馬英九前總統的立場。」由於內容先強調戴「人品端正、操守清廉」，對比蕭、王2人明顯切割，格外引發聯想。23日的聲明更加直接，明白控訴蕭、王任內有員工嚴重違反財政紀律情事，「將儘快送請司法機關深入調查，勿枉勿縱。」

馬英九剛卸任總統時公開行程不斷，直到去年11月才轉趨低調。

▲馬英九剛卸任總統時公開行程不斷，直到去年11月才轉趨低調。

本刊掌握，這起馬辦風暴的導火線源自基金會一名隨扈離職。一位長年跟隨馬的隨扈日前捲入職場不當管理事件，事後雖自行請辭，但也把基金會的財務報告等內部資料交給前國安會祕書長金溥聰，金瞭解詳情後，找上基金會董事高華柱告知此案，再由高向馬報告，「發動整起人事調整案的，其實就是馬英九本人。」知情人士說。

金溥聰結束2024總統大選輔選工作後，鮮少公開露面。

▲金溥聰結束2024總統大選輔選工作後，鮮少公開露面。

除了基金會運作問題，該人士還告訴本刊，馬英九手上握有明確證據，足以證明近年確實有人一直以馬辦名義在中國「做一些事」，讓「馬總統深感不妥」，因此授權金溥聰與高華柱處理基金會的人事。 至於馬掌握了哪些具體資料及證據？該人士不願說明，僅強調「事情終究會真相大白」，並表示相關人士甚至可能面臨法律追訴，這也是馬不動聲色，找過往最親近的「重量級親信」低調處理的原因；23日聲明更明白點破。

馬基金會16日發布人事聲明，刻意點出戴遐齡人品及操守，格外引人聯想。（翻攝畫面）

▲馬基金會16日發布人事聲明，刻意點出戴遐齡人品及操守，格外引人聯想。

對於蕭旭岑在節目上表示，去年11月1日就任國民黨副主席後已請辭馬英九基金會執行長，該人士不滿地說，蕭直到今年2月底都還支領馬英九基金會的薪水，「如果外界知道他薪水有多高，甚至到了令人咋舌的地步，就會知道他被質疑自肥，絕非空穴來風。」 基金會內部人士反駁稱，蕭旭岑當初來基金會時薪水都經馬英九同意，基金會人事也都經董事會確認，一切合法，且有會議紀錄，「這些只要問與會董事即可得知。」尤其，在兩岸青年交流方面，完全不涉及任何利益，各界都知道馬英九基金會專注推動兩岸青年交流，有心人士把兩岸青年交流講得好像有什麼問題，絕大多數人不會接受。

王光慈跟隨馬英九多年，黨內有人為她如今境遇抱不平。（翻攝TVBS新聞）

▲王光慈跟隨馬英九多年，黨內有人為她如今境遇抱不平。

不僅如此，事件爆發後，政壇與媒體傳聞不斷，部分媒體更指基金會人事異動與馬家人有關，本刊掌握，馬家為此相當不滿，認為無端被捲入，鬧得滿城風雨對大家都不好，且蕭、王跟隨馬多年，事件應低調處理，不要再延燒才是正辦。 本刊掌握，基金會原先規劃今年將舉辦10團「大九學堂」赴中參訪行程，現已全部喊卡，包括原訂下個月出發的浙江杭州團也已進行退費。不僅如此，基金會去年上半年才完成新一屆董事改選，任期四年，如今才過了將近一年，就傳出27日要再召開董事會，屆時董事名單如何異動？有哪些馬政府時代的舊部屬會加入？在在都引起藍營人士私下熱議。 針對馬英九基金會執行長異動一事，蕭旭岑指出，對馬總統只有感謝，「未來若有人攻擊或危害馬長期維護的價值，會站出來捍衛到底。」本刊亦就此事詢問王光慈說法，至截稿前無回應。 關於馬辦核心人事異動，金溥聰向本刊強調，他已經退休了，是奉命處理此事，「有人亂寫，我一定提告。」


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