1週前就該停火！伊朗顧問爆「美國早想收手」　以色列硬要繼續打

▲美國總統川普與以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗局勢持續僵持，伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）的資深軍事顧問雷扎伊23日強調，除非伊朗針對目前所遭受的損害獲得全額賠償，否則這場戰爭將會持續下去。他更爆料，美方原本已準備好停火，全因以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）執意推動，才導致戰火延燒至今。

伊朗開出停戰條件：獲得全額賠償、解除經濟制裁

根據CNN報導，雷扎伊（Mohsen Rezaei）在23日播出的電視演說中表示，伊朗方面對於停火的立場明確，戰鬥將持續到伊朗獲得完整賠償為止。

除了金錢補償外，雷扎伊更開出具體條件，誓言伊朗會持續戰鬥，直到「所有經濟制裁都被解除」，並且獲得具法律約束力的國際保證，以確保美國不再干預伊朗事務。

▲伊朗最高領袖資深軍事顧問雷扎伊。（圖／達志影像／美聯社）



雷扎伊在演說中信心喊話，「我們看到武裝部隊正強而有力地執行任務。隨著新領袖的選出，我們的領導計畫已牢牢掌握在他的管理之下。」

戰爭本該結束 痛批以色列總理「執意要打」

雷扎伊更在談話中拋出驚人說法，聲稱這場戰爭「在一個多星期前實際上就已經結束了」。他表示，當時美國已經準備好收手並尋求停火協議，但以色列總理納坦雅胡卻在關鍵時刻「強推（戰爭）繼續」，成為停戰的最大阻礙。

巴基斯坦表態願主持大局 多國居中協調盼降溫

在區域局勢緊繃之際，巴基斯坦外交部發言人安德拉比（Tahir Hussain Andrabi）向CNN表示，該國已經準備好主辦涉及伊朗與美國的對話，「只要雙方都同意，巴基斯坦隨時準備好主持會談。」

消息來源指出，為了緩解地區暴力衝突，德黑蘭與華府目前主要透過土耳其與埃及等第三方的官員進行溝通，尋求降溫可能。