金正恩：北韓「核武地位」不可逆轉　南韓是最敵對國家

▲北韓領導人金正恩。（圖／取自朝中社）



記者張方瑀／綜合報導

北韓官媒《朝中社》24日報導，最高領導人金正恩在最高人民會議發表施政演說時，再次發出強硬警告。他明確表示，北韓作為「擁核國家」的地位已經不可逆轉，並正式將南韓定義為「最敵對國家」，強調若主權受到侵犯，將毫不猶豫地動用武力進行打擊。

拒絕棄核換金援 金正恩：核武地位不可逆轉

金正恩在演說中指出，北韓將永久強化核武力量，並重申平壤作為核武國家的地位是「不可逆轉」的。他強調，擴張「自衛性核武嚇阻力是保障國家安全、維持區域穩定以及推動經濟發展的必要手段。

金正恩更當場回絕了以「核武裁軍」換取經濟利益或安全保證的提議。他主張，北韓已經向世人證明，在追求發展的同時維持核武力量，才是絕對正確的戰略選擇。

他表示，正是因為核武器成功嚇阻了戰爭，國家才能將資源集中在經濟成長、各項建設與提升人民的生活水準。

怒嗆南韓「最敵對國家」 警告侵犯主權必冷酷打擊

針對兩韓關係，金正恩再次重申強硬立場，表示南韓已被認定為「最敵對國家」。他嚴正警告首爾當局，任何企圖侵犯北韓主權的行為，都將面臨「毫不猶豫、毫無保留的冷酷打擊」。

金正恩同時指責美國及其盟友，在韓半島周邊部署戰略核資產，導致區域局勢陷入動盪。但他隨即表示，北韓現在已經不再是受威脅的國家，而是擁有在必要時威脅他人的力量。

2026國防預算大增 落實新五年經濟計畫

除了國安議題，金正恩也提出了經濟優先事項，呼籲官員全面執行新的「五年發展計畫」，重點鎖定在工業現代化、提高電力與煤炭產量、增加糧食產出，並在全國範圍內擴大住房建設。

根據報導，本次會議通過了憲法修正案，並立法支持新的五年經濟計畫。值得注意的是，會中批准的2026年國家預算顯示，國防支出已提高至總支出的15.8%，且這筆資金被明確標註將用於擴張「核嚇阻力」與「戰鬥能力」。

此外，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）也向大會發來賀電，讚揚金正恩的領導能力，並承諾將進一步深化莫斯科與平壤之間的全面戰略夥伴關係。