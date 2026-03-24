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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「川普準備TACO」　介文汲曝原因：5天內會發生很多事

▲▼美國總統川普18日登上空軍一號。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普23日表示，已指示戰爭部暫緩打擊伊朗能源設施5天。前大使介文汲分析，川普應該受到很大國際壓力，準備「TACO」（Trump Always Chickens Out），因為油價大漲，加上盟友的勸阻和孤立，戰爭打不下去了，但他也不解的是，明明伊朗也不想打，何不順勢找台階下？

川普23日在社群平台Truth Social發文表示，美國和伊朗在過去兩天進行了非常良好、具有成果的會談，目標是徹底解決雙方在中東的衝突，所以他已指示戰爭部，把針對伊朗發電廠、能源設施的軍事打擊延後5天。不過，伊朗半官方媒體卻報導，德黑蘭與華盛頓之間「既無直接，也無間接對話」。

川普準備TACO了　伊朗何不乾脆假戲真做？

對此，前大使介文汲在中天電視節目《頭條開講》中分析，川普準備TACO了（流行語，意為「川普總是臨陣退縮」），準備退出戰爭，應該是因為受到很大的國際壓力，特別是盟友的孤立，像法國總統馬克宏3月初就曾直言，美國的軍事行動「不符合國際法」。

介文汲指出，川普信奉「兵者詭道也」，講話虛虛實實，稱與伊朗談判，卻未透露是和誰談，自然有很多解釋空間，但伊朗堅持否認雙方有談判，這樣的說法其實對伊朗也不利，因為伊朗也不想打，何不乾脆假戲真做呢？大家各自找台階下？不曉得伊朗在打什麼算盤。

介文汲估5天內變數很多　戰爭結束機會蠻大

不過，介文汲預測，川普指示暫緩打擊5天，這5天裡會有很多事情發生，戰爭就此結束的機會蠻大的，因為油價大漲，真的打不下去了，尤其川普2天前揚言打擊伊朗電廠，海灣國家聽了肯定紛紛去勸阻川普：「我是請你（美國）來保護我安全，現在卻把我拖進火坑，伊朗打不了你美國任何設施，打的都是我們（海灣國家）。」若真的打下去，就上了以色列的當。

TACO「川普總是臨陣退縮」是美國政界與金融市場的流行語縮寫，最早由英國《金融時報》記者在專欄評論中提出，意指市場已經逐漸察覺，美國政府對市場與經濟壓力容忍度有限，一旦帶來負面衝擊，往往會迅速退縮，最好的例子就是川普去年常對外揚言加徵關稅，事後卻一再延遲執行，以便爭取更多談判時間，也讓市場有機會反彈。

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