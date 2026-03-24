英驅逐艦「龍號」趕抵東地中海　15年來最強兵力集結

▲英國防空驅逐艦「龍號」（HMS Dragon）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國國防大臣希利（John Healey）證實，在英國位於賽普勒斯的皇家空軍阿克羅蒂里基地（RAF Akrotiri）遭伊朗製無人機襲擊三週後，英國防空驅逐艦「龍號」（HMS Dragon）已正式抵達東地中海。希利向國會表示，「龍號」將於23日晚間起，全面整合至賽普勒斯的防禦體系中。

趕工6天即出擊 應對東地中海局勢

「龍號」原本在朴茨茅斯（Portsmouth）接受為期六週的翻修工程，但為了因應突發局勢，全體船員進入「每日工作22小時」的備戰狀態，僅耗時六天便完成整備、恢復航行能力，並在短時間內趕抵東地中海支援。

然而，英國政府此次的部署行動也招致批評。在阿克羅蒂里基地遇襲後，希臘與法國迅速反應，向賽普勒斯派遣海軍支援，對比之下英國的行動被指反應遲緩。

反對黨痛批，政府本該預見美、以與伊朗之間的衝突升溫，以及德黑蘭可能的報復手段，理應提前將軍事資產移往該區。

伊朗企圖襲擊英美基地 英軍加派500人防衛

希利在談話中證實，伊朗曾在週末試圖對查戈斯群島（Chagos Islands）英美共用的迪亞哥加西亞島（Diego Garcia）基地發動兩次襲擊。不過他強調，目前評估顯示英國本土並未受到威脅，「我們擁有足夠的資源與盟友，能確保英國安全。」

為了強化防禦，英國已增派500名防空人員進駐賽普勒斯。希利指出，目前英國在該地區部署的戰機數量是近15年來最多，皇家空軍與海軍飛行員在防衛賽普勒斯、約旦、巴林、卡達及阿聯等國的任務中，已累積近900小時的飛行時數。

守護荷莫茲海峽 英首相授權美軍使用基地

針對海域安全，希利表示「龍號」配備的「海毒蛇」（Sea Viper）飛彈系統具備強大的無人機與飛彈攔截能力，對保護英國在中東的資產至關重要。同時，英國首相也已授權美軍使用英國基地，對伊朗特定目標發動防禦性打擊，包含威脅到荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的飛彈陣地。

希利指責伊朗透過佈雷與攻擊商船，將荷莫茲海峽當作人質勒索，導致該重要航道近幾週幾乎無法通行。目前英國已派遣軍事規劃人員進入美軍中央司令部，研擬重新開放海峽的方案，展現確保商業船隻自由航行的決心。