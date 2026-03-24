豐原「1男2女畸戀」情殺　死者被爆騙兇手3000萬還想殺原配

▲傅男載著奄奄一息的紀女去警局報案自首。檢方認為是否符合自首要件，仍需調查。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「豐原情殺命案的那個紀女就是詐騙集團。」「騙了當事人傅男3千萬還想殺他的原配，奪取房子。」3月13日晚間，有黑道背景、曾是耕讀園倖存者的傅男殺害同居女友後，自稱傅男兒子第一時間在社群上貼文，瞬間讓情殺案轉變成受騙被害人的反撲。

自稱傅男兒子指控，傅男拋家棄子多年後，帶回情婦紀女，紀女根本是詐騙集團成員，與傅男交往10餘年，不僅冒用傅男身分辦信用卡、每張卡額度都40萬元起跳，還揮霍買衣、開餐廳，詐騙2700萬元，倒貼去當立委志工、做門面，還去宮廟捐錢裝闊、詐騙中低收入戶個資去搞詐團、偷傅男保險箱黃金涉買毒等；榨乾傅男後，轉向覬覦傅男原配名下祖產、要對原配下毒手。

▲紀女3年前生日時，在臉書用鈔票蛋糕答謝朋友對她的祝福。

爆料還稱，傅男對前來警局的子女下跪道歉，並說：「只是想要回我的金錶和阿嬤的腳尾錢。」卻被紀女反嘲諷：「以前開名車現在開報廢車」、「你沒膽弄我，你砍我啊！」他因一時被激怒而犯下錯誤。

檢警不敢掉以輕心，立即深入追查，但並未發現相關詐騙報案紀錄，紀女唯一涉及詐騙案件，是幾年前因提供名下帳戶與信用卡供詐團使用，遭判刑並獲緩刑處分，與詐騙傅男毫無關係。

檢警又查到，早年紀女曾提供約160萬元資金，由傅男對外放貸，借予豐原一名藥房業者，雙方未簽正式借據，最終因對方拒絕還款而訴諸法院，後遭判敗訴的傅、紀兩人為追討債務，竟夥同友人到藥房滋擾、恐嚇，導致雙雙被判刑。從財務看來，反而是女方提供資金給男方使用，雙方存在借貸與資金周轉關係。檢警研判，所謂詐騙，恐怕是家人為了合理化殺人行為，刻意放話帶風向。

▲傅男是耕讀園火併槍擊案的倖存者。

何況兩人長期同住在傅家老厝附近，與原配之間維持「3人行」和平關係。紀女對原配以「大姐」相稱，日常互動也無衝突紀綠，辦案人員認為，這種表面穩定的三人行狀態是否造成衝突而埋下殺機



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