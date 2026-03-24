　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

華爾街日報：華府盛傳　川普擬向習近平表態反對台獨

▲▼ 美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普（Donald Trump）為坐鎮伊朗戰事，選擇延後與中國大陸國家主席習近平的峰會。然而《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，川普對北京採取溫和策略，華府傳出美方立場可能從「不支持」台獨轉向明確「反對」，讓台灣面臨空前風險。

習近平施壓反對台獨美方立場動搖
根據《華爾街日報》報導指出，習近平正利用川普渴望達成協議的時機，要求美方在台灣議題上做出重大讓步。過去美國政府一貫表述為「不支持」台灣獨立，以維持戰略模糊的「一中政策」；但習近平現在要求川普正式表態「反對」台獨。知情人士透露，由於川普力求避免激怒北京，美國近期發布的《國防戰略》報告，對大陸用詞已顯得異常溫和。

德州州立大學專家翁履中指出，這種文字上的細微差別對川普而言可能並不重要，但北京會利用此轉變謀取利益。台灣官員憂心，若川普的言論出現象徵性轉向，將被視為北京的勝利，恐讓台灣2300萬人認為美國不可靠。

不過政大國際事務學院副院長吳崇涵則認為，伊朗戰爭與台灣議題是兩碼子事，兩位領袖不至於將其掛勾。雖然習近平仍會在台灣問題上有例行表態，但台灣在會談中占有多少份量，完全取決於川普個人的利益盤算。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 5943 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孫芸芸女兒剛生完「正臉模樣」曝！一症狀發作：可以感同身受
伊朗顧問爆「美國早想收手」：1週前就該停火　以色列硬要繼續打
徐若熙日職初登板4/1作客樂天金鷲　「台灣至寶」開幕迎戶外挑
孫芸芸女兒「孕肚搭機飛澳」被目擊　孩子的爸豪門家世曝
OnlyFans老闆43歲癌逝　「身價1500億」致富祕辛曝
孫芸芸26歲超正女兒爆未婚生子！　孩子的爸0負責提分手
「紅茶巴士」闆娘嗆青鳥去曬太陽！　4度鞠躬淚歉：會認真反省

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普擬扶植「伊朗議長」接班！　欲複製委內瑞拉模式換石油

快訊／川普TACO股市反彈！　日股開盤飆破千點、韓股開高

澤倫斯基：烏克蘭握有俄羅斯向伊朗提供情報的證據

高市早苗成功建言川普　應「高度謹慎」處理台灣議題

1週前就該停火！伊朗顧問爆「美國早想收手」　以色列硬要繼續打

金正恩：北韓「核武地位」不可逆轉　南韓是最敵對國家

伊朗稱「完全掌控」荷莫茲海峽及周邊海域：外國勢力別干涉

英驅逐艦「龍號」趕抵東地中海　15年來最強兵力集結

納坦雅胡通話川普「取得重大戰果」　以色列續襲伊朗黎巴嫩

華爾街日報：華府盛傳　川普擬向習近平表態反對台獨

百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

以色列狂炸關鍵橋樑　黎巴嫩總統警告：恐全面地面入侵

新北無照猴騎改裝車載妹拒檢！台64蛇行狂飆　警拔槍喊趴下

最美抗癌女神王韡蒨離世　曾勵志PO光頭照「所有安排都是最好安排」　小心淋巴癌6警訊

機鼻嚴重毀損！正副機師喪命　76人客機時速39km撞消防車

賴清德拋重啟核電！盧秀燕表態：丟棄反核神主牌是正確的

川普擬扶植「伊朗議長」接班！　欲複製委內瑞拉模式換石油

快訊／川普TACO股市反彈！　日股開盤飆破千點、韓股開高

澤倫斯基：烏克蘭握有俄羅斯向伊朗提供情報的證據

高市早苗成功建言川普　應「高度謹慎」處理台灣議題

1週前就該停火！伊朗顧問爆「美國早想收手」　以色列硬要繼續打

金正恩：北韓「核武地位」不可逆轉　南韓是最敵對國家

伊朗稱「完全掌控」荷莫茲海峽及周邊海域：外國勢力別干涉

英驅逐艦「龍號」趕抵東地中海　15年來最強兵力集結

納坦雅胡通話川普「取得重大戰果」　以色列續襲伊朗黎巴嫩

華爾街日報：華府盛傳　川普擬向習近平表態反對台獨

職場生存指南：5個地雷話題，聰明人絕對不碰

川普擬扶植「伊朗議長」接班！　欲複製委內瑞拉模式換石油

快訊／川普TACO股市反彈！　日股開盤飆破千點、韓股開高

澤倫斯基：烏克蘭握有俄羅斯向伊朗提供情報的證據

台灣「Volvo主力改款休旅」售價車型曝光！預計4月上市

高市早苗成功建言川普　應「高度謹慎」處理台灣議題

3月24日星座運勢／天蠍獲回報、牡羊漸獲利　12星座財氣關鍵

龍恩春訓表現亮眼仍遭下放　小熊主帥：距離大聯盟只差一步

孫芸芸女兒剛生完「正臉模樣曝」！吐實發作一症狀：可以感同身受

不是感冒！　醫揭「躺下就鼻塞」4原因

蔡依林大玩當紅迷因　「你曾在雪山上救過一隻狐狸？」

國際熱門新聞

悲報！OnlyFans老闆癌逝　享年43歲

川普TACO暫時不打伊朗　背後盤算曝光

川普：荷莫茲海峽將很快開放

客機撞消防車「機鼻撞爛」　正副機師亡

OnlyFans老闆43歲癌逝　「身價1500億」致富祕辛曝光

打臉川普　伊朗否認跟美國溝通

川普曝「美方非常有意和談」

美國與伊朗本周將在巴基斯坦談判

伊朗國會議長打臉川普！　否認曾進行談判

川普TACO暫緩打伊　美股收高634點

以媒：美國設4月9日為「終戰日」　川普可望5月出訪以色列

不只核武石油！伊朗手上還有這王牌

美國務院發布全球警示

台美談判內幕曝！緊急制定「黃金計畫」　賴清德凌晨3點半接電話

更多熱門

相關新聞

「戰略藐視、戰術重視」　北京在軍售議題上對美的談判策略

「戰略藐視、戰術重視」　北京在軍售議題上對美的談判策略

美國近來已先後打擊委內瑞拉及伊朗等國，目的之一在於控制中國的重要油源，也因此導致川普能否順利訪中之事引起多方猜疑。惟中國外長王毅在日前的兩會中發言表示，稱今年是中美關係「大年」，高層交往議程已擺上桌面，這已經間接證明川普應將履行川習會。然而最近情勢發展是，川普聲稱因受伊朗戰事牽絆無法依原訂計畫於3月底赴中，但仍然表示本案只是推遲並非取消。

川習會延期誰有利？　專家：送北京一手好牌

川習會延期誰有利？　專家：送北京一手好牌

學者：川普若實現年內訪中就是「好兆頭」

學者：川普若實現年內訪中就是「好兆頭」

「川習會」延期　葫蘆裡賣什麼膏藥？

「川習會」延期　葫蘆裡賣什麼膏藥？

川普延後訪中行程　白宮：中方同意改期

川普延後訪中行程　白宮：中方同意改期

關鍵字：

川習會

讀者迴響

熱門新聞

孫芸芸26歲超正女兒爆未婚生子！

趙衍慶91歲病逝　生前持有滿手台積電

悲報！OnlyFans老闆癌逝　享年43歲

新北女國中生遭學姊霸凌　10人送辦

明變天！　雨區擴大時間曝

川普TACO暫時不打伊朗　背後盤算曝光

孫芸芸女兒被目擊「挺孕肚搭機」！

好市多瘋搶「冷凍藍莓」吃1補5！藥師激推：吸收率多25%

他封住家中「真正漏洞」：蚊子消失三個月

川普：荷莫茲海峽將很快開放

不爽死者供毒外甥　撂人挖眼毀容虐殺

台人怒「飯店無法住滿24小時」　大票人逆風

嗆「青鳥去曬太陽」炎上！闆娘淚崩4度鞠躬

客機撞消防車「機鼻撞爛」　正副機師亡

即／台南回收廠惡火傳爆炸聲！1員工受困

更多

最夯影音

更多
百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍

百果山駭人命案！恐怖夫妻不爽死者供毒外甥　挖眼毀容虐殺棄屍
A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

A-Lin合體王心凌甜唱〈愛你〉 準備開心水…拱顏人中脫掉XD

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

「機鼻撞爛」近照曝光！　客機降落滑行碰撞地面車輛

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

紐約機場客機撞消防車！　塔台狂喊「停下來」音檔曝光

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

子瑜痛哭「和TWICE來台北是夢想」　ONCE超心疼大巨蛋哭一片QQ

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面