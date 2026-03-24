華爾街日報：華府盛傳　川普擬向習近平表態反對台獨

▲美國總統川普與中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）為坐鎮伊朗戰事，選擇延後與中國大陸國家主席習近平的峰會。然而《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，川普對北京採取溫和策略，華府傳出美方立場可能從「不支持」台獨轉向明確「反對」，讓台灣面臨空前風險。

習近平施壓反對台獨美方立場動搖

根據《華爾街日報》報導指出，習近平正利用川普渴望達成協議的時機，要求美方在台灣議題上做出重大讓步。過去美國政府一貫表述為「不支持」台灣獨立，以維持戰略模糊的「一中政策」；但習近平現在要求川普正式表態「反對」台獨。知情人士透露，由於川普力求避免激怒北京，美國近期發布的《國防戰略》報告，對大陸用詞已顯得異常溫和。

德州州立大學專家翁履中指出，這種文字上的細微差別對川普而言可能並不重要，但北京會利用此轉變謀取利益。台灣官員憂心，若川普的言論出現象徵性轉向，將被視為北京的勝利，恐讓台灣2300萬人認為美國不可靠。

不過政大國際事務學院副院長吳崇涵則認為，伊朗戰爭與台灣議題是兩碼子事，兩位領袖不至於將其掛勾。雖然習近平仍會在台灣問題上有例行表態，但台灣在會談中占有多少份量，完全取決於川普個人的利益盤算。