台中5天2情殺　藏高度相似行為模式

▲傅男與紀女在車內發生爭執，傅男持預藏鐮刀朝紀女割頸致死。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台中市在本月中旬不到1週內，接連發生2起情殺命案，且犯案手法皆鎖定頸部致命咽喉要害，第一起發生於豐原，耕讀園槍擊案倖存者傅男在車內割喉女友後，未將仍有生命跡象的女方送醫，反而駕車直奔派出所自首，最終因延誤搶救致死；第二起則在西區，30歲張男疑因分手與債務問題，深夜外出購刀返家，趁同居女友在浴室盥洗時從背後突襲刺殺，隨後自戕身亡。2案皆無外力侵入跡象，現場封閉、犯案時間短暫，卻呈現出高度相似的行為模式。

本刊調查發現，2起命案背後，皆牽動長期經濟依附與關係失衡，當分手成為資源與控制的斷裂點，衝突迅速升高並走向極端，最終釀成無可挽回的悲劇。

▲傅男與紀女同居十餘年，賺錢、生活開銷都在一起。

3月13日晚間，傅男駕車到豐原分局翁子派出所，語氣平靜地對值班員警說：「我殺了女友！」警方赫見副駕的紀女癱倒在血泊中、奄奄一息，立即送往豐原醫院搶救，但因頸動脈遭割破、失血過多不治。

▲傅男作案車輛被警方查扣。

檢警還原命案過程，發現傅男行凶後的處置明顯不合常理，案發地在豐勢路二段一處偏僻空地，距離派出所約3公里，車程僅數分鐘，但離最近醫療院所也不遠，傅男行凶後，不但沒有優先將人送醫，還直接駕車報案，途中未停車求救，也未撥打119。

▲台中接續發生2起情侶情殺案，圖為西區雙屍命案處。

豐原情殺案發生5天後，台中西區傳出雙屍命案。警方接獲通報後，與房東及家屬進入租屋處，發現張男與方女兩人倒臥浴室地板，頸部均有刀傷，血跡集中，現場門鎖完整，無翻動或打鬥跡象，初步排除外力侵入。兩具遺體呈交錯倒臥狀，死亡時間相近，符合封閉型命案特徵。

從遺體傷勢判斷，方女疑在浴室盥洗時遭突襲，背部與胸口均有穿刺傷，幾乎沒有反抗空間。家屬描述，方女雙手緊握、身體呈蜷縮狀，顯示當時處於高度驚嚇狀態。

▲紀女3年前生日時，在臉書用鈔票蛋糕答謝朋友對她的祝福。

詭異的是，現場未見打鬥痕跡，檢警不排除張男刻意選擇對方最無防備時下手，以確保攻擊成功。行凶後，張男自戕，形成雙屍慘劇。

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