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外國妹來台「鼎泰豐這4道」　好吃到狂翻白眼

記者陳俊宏／綜合報導

來自挪威、現居上海的女生Lisa，來台灣品嚐鼎泰豐，吃了小籠包、絲瓜蝦仁小籠包、松露小籠包和排骨蛋炒飯，好吃到狂翻白眼。她說，排隊1小時值得。

▼Lisa來台吃鼎泰豐。（圖／翻攝YouTube／Stopkiddinstudio）

（圖／翻攝YouTube／Stopkiddinstudio）

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好吃到狂翻白眼

Lisa接受《不要鬧工作室》訪問指出，雖然上海也有小籠包，但還是要來台灣試試看，畢竟不一樣不是嗎？她很意外台灣鼎泰豐店員會主動幫忙調配醬料，並提到在上海去過的店，並沒有這項服務。

Lisa先吃小籠包，直呼比上海吃到的更多湯汁，皮更薄且肉質非常新鮮；她品嘗絲瓜蝦仁小籠包，大讚「超棒、超多湯汁」，讓一旁的《不要鬧工作室》創辦人強尼直呼，「妳又翻白眼了嗎」？

（圖／翻攝YouTube／Stopkiddinstudio）

▲▼Lisa吃到狂翻白眼。（圖／翻攝YouTube／Stopkiddinstudio）

（圖／翻攝YouTube／Stopkiddinstudio）

Lisa接著吃排骨蛋炒飯，「我喜歡，真的太好吃！最喜歡炒飯，排骨也好吃，但這炒飯！哇！」她也大啖店家招待的松露小籠包，稱讚不只食物好吃，連服務和款待都太棒。

Lisa有感而發說，「你可能看得出來我很喜歡吃，但我相信應該要好好享受生活裡的每一件事物。身為人類，我們在世上的時間有限，我們就是來體驗人生的，人生唯一限制我們的就是我們的想法，而我們應對事情的能力，遠超乎我們的想像。」

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