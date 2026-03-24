封住「家中漏洞」蚊子消失3個月　內行曝真正解方

▲蚊子無孔不入，內行網友推薦裝「逆止閥」。（圖／達志／示意圖）

記者柯沛辰／綜合報導

隨著天氣漸漸回暖，各種蚊蟲數量也開始變多。有網友分享，他家中一堆蚊子，即便把家中各種縫隙、門窗封死，但還是有不少蚊子，直到近日他發現「真正漏洞」，才成功讓「蚊子消失三個月！」還釣出許多內行人留言。

封死門窗縫隙仍沒用 才揪出抽油煙機排風孔

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一名男網友在threads上發文表示，他之前封堵家裡各種門窗、縫隙，但還是一堆蚊子，經過他觀察，發現蚊子似乎來自廚房的抽油煙機排風孔，於是特別包上濾網。

經過一段時間後，原PO驚覺「蚊子消失3個月」，近日去檢查濾網，果真發現一大堆蚊子屍體卡在上頭，讓他忍不住驚呼「終於找到家裡出現蚊子的原因了！」

內行推裝逆止閥 還能擋異味、蟑螂一起進屋

許多內行網友看完紛紛建議，「買逆止閥來裝，比較省事」、「裝一個逆止閥，蚊子就被擋在外面了」、「推薦安裝一個逆止風閥，這也是我去年買最對的東西之一，不止聞不到防火巷飄進來的異味，連時不時不知道從哪裡冒出來的蟑螂也消失了」。

苦主也有同感 分離式冷氣也可能成蚊子通道

其中，不少類似經驗的苦主也留言，「這個真的是個盲區，尤其是在低樓層」、「還有分離式冷氣也會跑蚊子」、「我們家也是，之前忘記換濾油網，過了很久才拿下來，結果發現上面黏了好多隻蚊子屍體，原來家裡一直源源不絕的蚊子是從抽油煙機飛進來的！」、「我前陣子也是百思不得其解，後來某天彎腰看抽油煙機濾網超多蚊子」。