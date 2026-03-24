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OnlyFans老闆43歲癌逝　「身價1500億」致富祕辛曝光

李奧尼德拉德文斯基23日癌逝，享年43歲。（翻攝臉書）

▲李奧尼德拉德文斯基23日癌逝，享年43歲。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

成人平台OnlyFans主要擁有者、烏克蘭裔美國億萬富翁李奧尼德拉德文斯基（Leonid Radvinsky）23日癌逝，享年43歲。

OnlyFans發表官方聲明表示：「我們深感悲痛地宣布拉德文斯基的逝世。他在與癌症長期奮戰後安詳離開。他的家人請求外界在這困難時刻，給予尊重和隱私。」聲明並未說明他是因為何種癌症離世。

小平台翻身成人帝國？　20%抽成如何讓他狂賺千億？
拉德文斯基1982年出生於烏克蘭奧德薩，之後移居美國。他原本是低調的電腦程式設計師，早年從事網路相關事業。2018年，他收購OnlyFans母公司 Fenix International Limited的多數股權，當時那還只是一個名不見經傳的小型的成人訂閱平台。

拉德文斯基掌舵後，他大膽調整OnlyFans的商業模式，將抽成比例設為20%，讓創作者能直接從粉絲訂閱與小費獲利，徹底顛覆傳統成人產業生態。在短短幾年內，OnlyFans爆發式成長，2024年平台用戶已達3.77億、創作者超過460萬人，全年訂閱支付金額高達72億美元（約新台幣2,291億元），規模驚人。

每天進帳6000萬？　神祕富豪低調賺OnlyFans紅利？
拉德文斯基鮮少公開露面，被形容是「神祕的億萬富翁」。他將大部分股權置於信託，近年更積極從公司提取巨額分紅。根據公司英國財務文件，自2021年至2025年初，他已累計領取約18億美元（約新台幣572億元）分紅，單是2024年就高達7.01億美元（約新台幣223億元），等於每天平均賺進190萬美元（約新台幣6,047萬元），這些現金流讓他迅速致富。

根據《富比士》億萬富豪榜，拉德文斯基身家估計約47億美元（約新台幣1,500億元），穩居全球富豪榜前列，遠超許多科技新貴。

目前OnlyFans正與 Architect Capital洽談出售約60%股權，估值約55億美元（約新台幣1,750億元）。拉德文斯基逝世後，平台未來歸屬與營運方向成為市場焦點。公司尚未公布繼任計畫，但強調將延續創作者支持理念。


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